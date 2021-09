V pondělí 13. září dorazí do České Lípy mobilní sanitka Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje s vakcínami proti nemoci covid-19.

Očkování. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Očkování proti koronaviru proběhne v Domě humanity v Dubické ulici od 9:00 do zhruba 12:30, kdy se sanitka přesune do Stráže pod Ralskem. Očkování bude prováděno bez předchozí registrace a je určeno pro zájemce starší 18ti let, očkovat se bude jednorázovou vakcínou Janssen.