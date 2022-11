Hračky ušijí odsouzení i jako dárky pro děti z Dětského domova v České Lípě. S tímto Domovem totiž věznice dlouhodobě spolupracuje. „Se šitím hraček začala věznice poprvé před dvěma lety v rámci specializovaného oddílu pro odsouzené s mentální retardací,“ zmínila Krutinová.

Strážská věznice se letos také zapojila do projektu „Pomáhej SRDCEM“, který pomáhá lidem s roztroušenou sklerózou. A to tím, že do jejich charitativního stánku dodala výrobky odsouzených. „Opět se jednalo o šité výrobky odsouzených mužů. Kromě drobných hraček to byly také vánoční ozdoby a ozdobné košíčky,“ upřesnila Krutinová.