Sklářské výrobky Lasviu znají zákazníci v několika desítkách zemí. Firma navrhuje a vyrábí nejen světelné instalace, ale také kolekce svítidel, nápojového a dekorativního skla. Více než 2000 jejích světelných instalací zdobí hotely, soukromé rezidence a další komerční i nekomerční prostory.

„Nechtěli jsme vytvářet něco, co se prodávalo před stovkami let. Chtěli jsme propojit české sklářství se špičkovým designem a dělat to, co nikdo jiný,“ říká HR Director společnosti Jakub Vykoukal. Milníkem bylo dokončení doposud největšího projektu křišťálových draků na ostrově Saipan, se kterými Lasvit usiluje o zápis do Guinessovy knihy rekordů. Spolupracuje se Střední sklářskou školou a Technickou univerzitou v Liberci, kde studentům nabízí stáže a odborné exkurze ve své sklářské huti. Snaží se pro řemeslo nadchnout další generaci sklářů.

Společnost má přes čtyři sta zaměstnanců, vlastní sklárnu Ajeto v Lindavě a spolupracuje se spoustou dalších skláren v okolí. Zákazníky jsou lidé, kteří umí ocenit designové sklo a řemeslnou práci. Nejvíce instalací je v Číně, Hongkongu, Indonésii, Singapuru, Dubaji nebo Spojených státech amerických. Velikost zakázek se různí. Například v obchodním centru Praze na Chodově má firma instalováno šedesát kusů svítidel, jinde je to třeba jeden velký kus designovaný přesně pro dané prostředí.

Ocenění letos společnost sbírala také za své nové sídlo, které loni otevřela v Novém Boru. Za rekonstrukci a dostavbu areálu na Palackého náměstí získal Lasvit Cenu Karla Hubáčka pro nejlepší stavbu Libereckého kraje a před pár dny také Českou cenu za architekturu. Autory sídla jsou Jiří Opočenský a Štěpán Valouch z ateliéru ov architekti.