Liberecký kraj - Skoro 400 lidí v Libereckém kraji by chtělo rozhodovat o zákonech a životě v zemi v příštích čtyřech letech.

Poslanecká sněmovna. Ilustrační foto. | Foto: ČTK/ Michal Doležal

Obálky s volebními lístky, které se během října objeví v našich schránkách, budou ještě o něco silnější než posledně. O hlasy voličů se bude koncem října ucházet celkem 24 stran a hnutí. Minule jich bylo 18. Jen 12 z nich je shodných.

Kromě tradičních parlamentních stran letos přibyli Starostové. Původně měli jít do voleb v koalici s lidovci, ti ale v rámci svých chybných předvolebních výpočtů nakonec od smlouvy odstoupili. Do Parlamentu povede Starosty Jan Farský. Na liberecké kandidátce byste ho ale hledali marně. Stejně jako podnikatele a mecenáše Dalibora Dědka. První z nich vede kandidátku v Praze, druhý v Ústeckém kraji. „V Ústeckém kraji jsme potřebovali výraznou posilu a osobnost,“ zdůvodnil Dědkovu pozici na prvním místě ústecké kandidátky Starostů jejich lídr Jan Farský.

Z našeho kraje je i další celostátní lídr. Předseda České pirátské strany Ivan Bartoš pochází z Jablonce nad Nisou. Piráty ale do voleb povede ve Středočeském kraji. Proti němu tam budou stát Andrej Babiš, Miroslav Kalousek či Tomio Okamura. V našem kraji stojí v čele Pirátů vědecký pracovník Ondřej Kolek.

Podle podobného klíče jako Starostové postupovala také ČSSD, která si jako lídra v kraji zvolila rovněž známou osobnost – a sice ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou. Ta má zatím s krajem společnou jen zdejší Židovskou obec, kterou v liberecké synagoze občas navštěvuje, a chalupu, kam podle svých slov od mládí jezdí. V minulých volbách vedl ČSSD do sněmovny bývalý olympionik Pavel Ploc

Neokoukanou tvář vyslalo do voleb i hnutí Ano. Místo novináře Martina Komárka nabízí jako jedničku na své krajské kandidátce libereckého pekaře Jiřího Bláhu. Na rozdíl od stranického vůdce Babiše se ke svému impériu vypracoval od píky. Z domácí výroby kremrolí.

NOVÉ STRANY, STARÉ TVÁŘE

Mezi stranami, které před čtyřmi lety na krajských kandidátkách chyběly, je také ODA. Ta jako svého lídra oslovila někdejší libereckou primátorku a kritičku černých duší uvnitř liberecké, potažmo krajské ČSSD, Martinu Rosenbergovou. S přestupem z levé na pravou stranu politického spektra nemá politička problém. „Pravicové strany nikdy nerezignovaly na sociální politiku, jen si pod tím pojmem nepředstavují rozdávání všeho všem či její zneužívání,“ řekla Rosenbergová. Dres střídá před letošními parlamentními volbami také poslankyně Jana Hnyková. Někdejší Úsvit Tomia Okamury vyměnila za Robejškovy Realisty.

Za Svobodu a přímou demokracii Tomia Okamury (SPD) bude v Libereckém kraji kandidovat jeden ze zakládajících členů hnutí Radovan Vích. Změny nastaly i v táboře ODS a Straně práv občanů (SPO), které ještě předloni nesly přízvisko Zemanovci. Občanské demokraty povede do voleb jablonecký primátor Petr Beitl, který nahradil lídryni Hanu Moudrou z České Lípy. Kanonýra libereckého Slovanu Jana Nezmara zase v čele SPO vystřídá učitelka z Nového Boru Martina Sejkorová.

ZKUŠENÍ MATADOŘI

TOP O9 vsadila na zkušeného sněmovního matadora a úspěšného starostu Železného Brodu Františka Horáčka. Funkci poslance bude stejně jako on obhajovat v letošních volbách i letecký záchranář a bývalý ředitel krajské záchranky Stanislav Mackovík. Zelené, kteří kandidují společně se Změnou, bude hájit jablonecká advokátka Věra Nováková, Svobodné zase počítačový expert David Forbelský.

Velké množství nově vzniklých stran a hnutí vsadilo na vlnu nacionalismu a jako terč si vybrali EU. Kromě Republikánů Miroslava Sládka šikuje do voleb také třeba hnutí s názvem Řád národa – Vlastenecká unie či hnutí, které si referendum o EU dalo dokonce do svého názvu. Definitivní podoba kandidátek bude známá 1. září. Do té doby mají strany čas opravit si případné nesrovnalosti, jinak budou z boje vyřazeny.