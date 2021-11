Nákupem trvanlivých potravin můžete už tuto sobotu 20. listopadu podpořit potřebné lidi v nouzi, osamělé seniory, rodiny v krizi nebo lidi bez domova.

Ilustrační foto. | Foto: Dobrovolníci

Do podzimní Sbírky potravin se na Českolipsku zapojilo 11 prodejen. V České Lípě jsou to markety Albert na Borské, Lidl, Billa, Kaufland. DM drogerie a Rossmann. V Novém Boru bude sbírka probíhat v Lidlu, Kauflandu a DM drogerii. Zapojí se také Tesco v Mimoni a Lidl v Doksech. Dobrovolníci budou dary vybírat od 8 do 18 hodin. Poznáte je snadno podle zelené zástěry s logem sbírky. Až do 30. Listopadu je možné do sbírky přispět také nákupem on-line prostřednictvím obchodů Košík.cz, Rohlík.cz a iTesco.