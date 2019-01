DOTAZNÍK PRO SENÁTORA DNES VYPLŇUJE STRANA ZELENÝCH A STRANA SVOBODNÝCH OBČANŮ.

Ve třetím díle seriálu "Dotazník pro senátora" odpovídali na otázky Deníku Josef Jadrný (Strana zelených) a Oldřich Voženílek (Svobodní). | Foto: Deník

Nesnadnou volbu budou mít už za deset dnů voliči na Českolipsku. Kromě široké palety kandidátů v komunálních volbách, musí vybrat svého senátora pro příštích šest let. A i tady mohou přemítat hned nad devíti kandidáty.

Pro usnadnění volby jsme je všechny podrobili malé „palbě" otázek. Je specifická tím, že kandidáti neodpovídali na stejné dotazy, ale redakce připravila pro každého z kandidátů jinou trojici otázek, dotyčným ušitou na míru.

Otázky ale často sledují společný cíl či téma. Třeba to, zda je lepší senátor nový nebo zaběhnutý či co mají kandidáti pocházející z jiných okresů společného s Českolipskem.

Jadrný: Českolipsku mohu být užitečný

Zatímco v úterý jsme v seriálu Dotazník pro senátora představili dva bývalé senátory, kteří se o post v horní komoře Parlamentu znovu ucházejí, středa patří dvěma kandidátům, kteří nepocházejí přímo z Českolipska.

Kandidát Svobodných Oldřich Voženílek přichází bojovat o Senát dokonce z jiného kraje, Ústeckého. Ve skutečnosti ale žije vlastně „za humny", v Rumburku.

Zatímco Voženílek je novou tváří, druhého z kandidátů, náměstka hejtmana Libereckého kraje Josefa Jadrného, Českolipsko zná. I Jadrný je ale trochu „přespolňák", žije v malé vsi Janův Důl nedaleko Osečné, pár kilometrů od hranic Českolipska.

My novináři a věřím, že i velká část obyvatel Českolipska, si vás a vaše jméno spojuje s řešením a vyjednáváním, probíhajícím v celé řadě docela velkých problémů: ať už jde o těžbu uranu, vedení napětí přes Lužické hory, sanaci a budoucnost Ralska, těžbu na Tlustci nebo u Bohatic, spor kvůli vyhlášení přírodní památky v Žizníkově a další. Proč člověk, který se takto aktivně podílí na řešení velkých i menších věcí de facto přímo na místě, najednou touží odejít do Senátu, kde to určitě není tak akční a zřejmě odtamtud tolik věcí v regionu neovlivní? Nejste jako krajský náměstek pro Českolipsko užitečnější, než byste mohl být jako senátor?

Českolipsku mohu být užitečný jako senátor především tím, že přímo ovlivním vznik nových zákonů. Ve své práci náměstka a také při řešení zmíněných projektů se s jejich nedokonalostí potýkám v praxi téměř denně. Své dosavadní zkušenosti z regionu tak mohu do tvorby zákona promítnout a vložit do něj praktické poznatky.

Konkrétně pro Českolipsko jsou velmi podstatné hned tři zákony, kterým bych se rád intenzivně věnoval. Horní zákon, který se týká těžby a tedy má přímý vliv na vyvlastňování pozemků, účast veřejnosti při rozhodování o těžbě viz těžba čediče na Tlustci nebo těžba štěrkopísku u Bohatic, případně obnovení těžby uranu ve Strážském bloku.

Dále mě velmi zajímá příprava odpadového zákona, který se jistě promítne do výše poplatku za odpady pro každého z nás. Zároveň je důležité nastavit i systém motivace za třídění odpadů tak, aby každý, kdo třídí, nic neplatil nebo pouze minimálně. Velmi mě zajímá také správné nastavení procesu EIA (Posuzování vlivů na životní prostředí), která určuje pravidla stavebníkům a investorům a chrání tak životní prostředí. Jsme jediným státem v Evropě, který nemá proces EIA přivázaný ke stavebnímu zákonu a tudíž je momentálně v praxi neefektivní.

Jste připravený na to pomáhat Českolipsku i v jiných oblastech, než je životní prostředí? Třeba lobbovat za českolipskou nemocnici, za sklářské školy, za vybudování silničního obchvatu České Lípy?

Za krajská zařízení, tedy sklářské školy či českolipskou nemocnici, lobbuji již nyní, na kraji. Českolipsku však mohu být v senátu prospěšný při prosazování pokračování sanačních prací v Ralsku, mohu podpořit dotace pro region, státní i evropské, zasadit se za pobídky investorům na Českolipsko a obecně pomoci pozvednout region jako celek.

Co říkáte jako člověk, který má i profesní vztah k životnímu prostředí, na to, jak se zabydleli vlci v rezervaci Břehyně-Pecopala u Doks?

Je to skvělá zpráva. Návrat vlka je znamením toho, že se příroda Českolipska uzdravuje.

Josef Jadrný (Strana zelených)• je mu 57 let

• žije v obci Janův Důl, nedaleko Osečné v Podještědí

• je náměstkem hejtmana Libereckého kraje, v gesci má rezorty životního prostředí a zemědělství

• do povědomí lidí se poprvé zapsal v roce 2008, když coby předseda sdružení Naše Podještědí začal bojovat proti těžbě uranu v Podještědí a na Českolipsku, vystupuje také proti těžbě na Tlustci, pomáhá Novoborsku v kauze stožárů s napětím

• je krajským předsedou Strany zelených v Libereckém kraji

• jeho kandidaturu do Senátu podporuje také KDU-ČSL

Voženílek: Znám různá trápení Českolipáků

Možná v následujících řádcích odhalíme největší neznámou letošních senátních voleb. Advokát Oldřich Voženílek se o post senátora za Českolipsko jako jediný uchází z jiného než Libereckého kraje. Z Rumburku, kde žije, to ale má na hranice Českolipska pár minut. A jak sám říká, k Českolipsku má úzký vztah, více než si jiní myslí.

Většinu volebního okrsku, ve kterém kandidujete, zabírá okres Česká Lípa. Čím chcete přesvědčit, zaujmout jeho obyvatele (kromě toho, že vaše partnerka pochází z České Lípy), aby volili advokáta z Rumburku, města, které je sice tak trochu „za humny", ale tím, že leží v jiném kraji, je také tak trochu „na jiné planetě" a moc se o něm tady nemluví. Navíc kandidujete za Svobodné, kteří tu na komunální úrovni až do letoška nikdy nekandidovali, takže jsou pro všechny Českolipany také velkou neznámou…

Já bych Českolipáky tak nepodceňoval a ani do tohoto volebního obvodu (s 236 okrsky) patřící Liberečáky a Mělničáky. Ti, kteří budou chtít svého volebního práva odpovědně využít, si určitě nás všechny důkladně proklepnou a „vygůglujou".

Nevěřím, že by bylo pro voliče důležitější, že žiju nějakých deset kilometrů za hranicemi okresu, než to, kdo jsem a co umím. Možná že to, že nepatřím do těch neblahých struktur „kluků, kteří spolu mluví", budou slušní a poctiví lidé vnímat jako moji největší výhodu.

Mám třicetiletou právní praxi, věkem jsem přesně v polovině mezi volitelností do Senátu a důchodem a k tomu, aby mi dal každý, komu se současné poměry v naší zemi nelíbí, svůj hlas, stačí jediná věc. Aby mě blíže poznal. K tomu ovšem vaše otázky evidentně nesměřují.

Na webu Svobodných jsem si přečetl, že vaše partnerka pochází z České Lípy a na Českolipsku žijí všichni její příbuzní. Tak to si nejde odpustit takové ty „turistické" otázky: Jak často na Českolipsko jezdíte? Jaká jsou Vaše nejoblíbenější místa na Českolipsku? Kam na Českolipsku byste se chtěl ještě podívat? A proč?

Na Českolipsku jsem několikrát týdně. Pokud k tomu přidáte zbytek volebního obvodu, tak takřka denně či obden. Většina mých klientů žije nebo pracuje v tomto volebním obvodu a jedná se o stovky lidí.

Znám různá trápení Českolipáků. Nebudu daleko od pravdy, pokud řeknu, že za peníze investované do rekonstrukce sportovní haly mohlo být zrekonstruováno (včetně této haly) i Jiráskovo divadlo a možná by zbylo i na koupaliště.

To jsou ale otázky, se kterými si jistě poradí Svobodní kandidující v komunálních volbách. Necítím se být na Českolipsku „vlezlým cizákem", a tak nebudu žádná konkrétní místa uvádět. Jde o lidi. Tam, kde jsou lidé vlídní a laskaví, tam se mi líbí. Senátor podle Ústavy slibuje, že bude svůj mandát vykonávat v zájmu všeho lidu podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Férově. To přesně mám v úmyslu, budu-li zvolen. Řekl bych, že právě toto moje předsevzetí je velmi revoluční.

Znáte politickou scénu na Českolipsku? S kým z Českolipska se znáte? Mohl byste se k někomu z Českolipska přirovnat?

Nejsem navázán na žádnou současnou koaliční stranu. Politickou scénu Českolipska znám dobře, ale mám za to, že mi současné znalosti nebudou k ničemu. Předpokládám, že politickou mapu přepíšou volby už za 14 dní. Podle všeho zvítězí a koalici vytvoří strany bez politické minulosti.

Za sebe mohu říci, že se aktivně o politiku zajímám již pětadvacet let a sleduji situaci v celém „Severočeském kraji", tedy i na Českolipsku. Vzhledem k mé profesi mám i spousty interních politických informací, kdo, kdy, kde, s kým. Budu si proto umět velmi dobře vyhodnotit, kdo se za kterým uskupením skrývá, kdo chce prosazovat svoje lobbistické zájmy.

Pokud bych se měl v rychlosti k někomu z Českolipska přirovnat, tak bych asi volil Jana Roháče z Dubé, který byl velmi urputným bojovníkem za práva druhých.

Oldřich Voženílek (Svobodní)• je mu 52 let, je rozvedený, je otcem tří synů, jeho současná partnerka pochází z České Lípy a na Českolipsku má příbuzné

• je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy

• je spoluzakladatelem Občanského fóra v Rumburku a později i místní organizace ODS

• z ODS v roce 2008 vystoupil a od roku 2009 je členem Strany svobodných občanů (ale z vážných osobních důvodů s přestávkou v letech 2010 - 2012)

• od roku 2004 je místopředsedou Českého svazu mužů, vystupujícího proti krajnímu feminismu