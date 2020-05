Hrady a zámky sice musely uzavřít své brány návštěvníkům, přesto si našly způsob, jak ukázat zájemcům své prostory. Jedním z nich je i zámek Zákupy. Tento habsburský zámek nabízí v běžném provozu k vidění například byt císařova hofmistra, biliárový sál, apartmá císaře či ložnici císařského páru.

Ve zdejší kapli se v roce 1900 oženil následník trůnu František Ferdinand d´Este s Žofií Chotkovou. Návštěvníci mohou obdivovat raritu v podobě výtahu z roku 1870 a k výročí 100 let zámku v majetku samostatného českého státu byl navíc zpřístupněn byt lesního rady Josefa Mati z doby první republiky.

A jelikož kvůli koronaviru musel zámek nechat své brány uzavřené, rozhodli se místní zaměstnanci točit videoreportáže, aby přiblížili zájemcům dění v Zákupech. „Zveme návštěvníky také do méně známých a běžně nepřístupných míst památkových areálů. Nejsme filmoví profesionálové, ale kouzlo videí spočívá v přirozeném projevu,“ řekl kastelán Petr Weiss, který zde působí od roku 2013.

Jak se dotkla karanténa a bezpečnostní opatření zámku Zákupy?

Uprostřed vrcholících příprav jsme na novou sezónu museli upravit režim. I na zámku se šily roušky, byl zaveden střídavý režim zaměstnanců, přísnější hygienická opatření. Museli jsme zrušit objednané zájezdy a naplánované kulturní akce se neuskutečnily.

Připravili jste si nějaké alternativy pro lidi, aby na zámek nezapomněli?

Ano a moc rádi. Po počátečním utlumení dění a výhradně „rouškovém“období, jsme s nadšením uvítali nápad kolegy kastelána ze zámku Slatiňany a začali točit krátké videoreportáže pro facebookové profily. Tato situace trvá a pravidelně se střídáme. Plnili jsme Instagram i klasické příspěvky na Facebooku. Právě sociální sítě představují ideální nástroj, jak přiblížit dění za zavřenými bránami zámku.

Využili jste uzavření zámku k činnostem, které se nestíhají přes rok?

Tady si musíme připomenout, že hrady a zámky jsou o trochu větší rodinné domy či chalupy a tam všichni víme, že práce nikdy nekončí. Po celou dobu karantény jsme všichni chodili v určitém režimu na zámek a věnovali se přípravě sezóny. Pokračoval úklid prohlídkových tras, které jsou u nás rozsáhlé. Příroda také nečeká, a tak probíhaly práce v zahradě a parku. Podařilo se dotáhnout třeba dlouho odkládanou opravu obrubníku před zámkem. Díky výborné spolupráci s městem došlo i k výměně nepěkných pouličních lamp za stylové litinové.

Co se aktuálně děje na zámku?

S velkou radostí musím říct, že nedošlo k přerušení dlouho očekávané rekonstrukce krovů a střech zámku. Na části zámku už můžete vidět nové bobrovky. Vracíme jim pomalu původní vzhled. S obnovou souvisí také restaurování historických lustrů v zámku, práce na elektrifikaci části expozice či přípravy budoucího zprovoznění zámecké kuchyně. Budou se stavět i komíny a jeden bude funkční.

Dá se odhadnout, jaké budou finanční ztráty?

Výpadek z výnosů u nás činí zhruba 500 tisíc korun.

Chystáte po znovuotevření nějaké novinky? Na co se mohou návštěvníci těšit, na co byste je nalákal?

Celou zimu probíhá rekonstrukce další místnosti ve 2. patře. Návštěvníci se mohou těšit na půvabnou výmalbu ve stylu druhého rokoka, která se přes 50 let skrývala pod novodobým bílým nátěrem. Místnost bude zařízena jako ložnice Alžběty Windischgraetzové, což byla dcera korunního prince Rudolfa a vnučka předposledního majitele zámku císaře Františka Josefa I. Jako poslední z rodiny se ubytovala na zámku v září 1904. Ve spolupráci s Českou televizí chystáme výstavu kostýmů z pohádek.

V čem si myslíte, že jsou Zákupy jedinečné, originální?

Zákupy jsou vzácnou ukázkou letního sídla naší bývalé panovnické rodiny, navíc v obrovské míře autenticity, co se týče interiéru a vybavení.

V lednu se zřítila část budovy hospodářského dvora. Jaká je aktuální situace? Hospodářský dvůr patří k jedněm z nejohroženějších památek Libereckého kraje.

Právě v době karantény začala nelehká stabilizace havarijní zdi v severním traktu hospodářského dvora a podařilo se spustit předprojektovou přípravu na záchranu severního a západního křídla. Neustály ani administrativní přípravy nového výběrového řízení na obnovu jižního křídla barokního dvora, podpořeného financemi z evropského programu.

Můžete popsat svou cestu, jak jste se stal kastelánem? Jak dlouho už na této pozici působíte?

Od malička mě rodiče brávali na hrady a zámky. Tehdy byste mě našli vždy vepředu u šňůry, která vymezuje prostor pro návštěvníky. (smích) V 16 letech jsem začal provázet na zámku Veltrusy, kde jsem zůstal nastálo. Od srpna 1998 jsem tedy bez pauzy aktivně činný zaměstnanec našich památkových objektů.

Kde jste ještě za tu dobu působil?

V Hořovicích a na Sychrově. Za tu dobu jsem vyzkoušel všechny činnosti, které jsou na památkách potřeba. Na 5 let jsem si pak „odskočil“ do administrativního centra Národního památkového ústavu (NPÚ) a měl na starost provoz památek. V roce 2013 jsem rád využil nabídky vedení, abych převzal Zákupy v pozici kastelána. Opravdu jsem moc toužil po návratu zpět na nějakou památku.

Je ještě něco, čím vás dokáže zámek překvapit?

Pořád mě udivuje svou nádherou a tím, kolik významných osobností naší historie tu prošlo. V době karantény, kdy bylo více času na procházky po okolí, jsem objevil i několik pro mě neokoukaných pohledů na budovu zámku.

Pro děti, ale i některé dospělé, představuje život na zámku splněnou pohádku. Je opravdu život na zámku pohádkový?

První dojem takový skutečně je a je to tak v pořádku. Vždyť i pro to k nám lidé chodí, tak trochu za pohádkou a za příběhy minulosti. Ale ve skutečnosti je to velmi pestré a nikdy nekončící „bydlení v práci“ a „pracování doma“. Velký starý dům s velkou zahradou neustále skrývá velké výzvy a překvapení.

Jsou se Zákupy spojené nějaké pověsti, strašidla?

Pověstem v okolí se věnoval třeba místní kronikář Jiří Šimek. Nejbližší postavou by tedy asi byl poustevník u kaple pod Kamenickým vrchem. Přímo se zámkem žádná pověst spojená není. Alespoň mi není známo. Někteří z mých předchůdců vnímali jaksi mysticky postavy z rodu Berků z Dubé. Já tak vnímám Annu Marii Františku Toskánskou a samozřejmě císaře Ferdinanda Dobrotivého. Nikoliv jako nadpřirozené bytosti, ale osobnosti, které do zámeckého areálu vložily nejvíce své energie. A působily zde s velkou radostí.

Petr WEISS

Datum narození: 26. února 1980

Vystudoval muzeologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Působí od roku 2013 jako kastelán zámku v Zákupech.

Mezi jeho zájmy patří hrady a zámky, knihy, divadlo, film, zahradničení a chalupaření.