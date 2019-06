Liberecký kraj – O hovnech a jiných běsech je název knížky, kterou na základě historek od kamarádů, slavných lidí, ale i literárních odkazů poskládal liberecký spisovatel Jan Šebelka. Na vydání shání peníze.

Doba srandě nepřeje, říká Šebelka. Proto napsal knihu plnou humoru. | Foto: Archiv

Historka stála také za nápadem na knížku, kterou dalo dohromady osvědčené autorské duo Jan Šebelka Petr Urban. „Šel jsem po hlavní silnici z Tesařova do Desné v Jizerských horách. Smrákalo se. Po pár stech metrech jsem ucítil tlak v břiše. Zavináč, kterého jsem pozřel v hospodě, vstal po několika pivech zázračně z mrtvých a dral se ven. Normálně by to nebyl žádný problém. Odskočil bych si do lesa nebo do příkopu. Jenže byl leden a sněhové mantinely kolem silnice se tyčily do výšky téměř dvou metrů. Každý, kdo se do podobné situace někdy dostal, ví, že když nastane, dokážou střeva vystavit člověka mukám pekelným. Po dvou útrpných kilometrech jsem narazil na hospodu. Vpadl jsem dovnitř a nerozhodně se zastavil ve dveřích. Všichni v začouzeném lokále ke mně obrátili hlavu. Nemusel jsem nic vysvětlovat. Mé vypoulené oči to řekly za mě. „Doprava a úplně dozadu!“ zvolal chlapík za pípou. Stihl jsem to v poslední vteřině bez úhony.“