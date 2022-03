Až do konce července bude v Maštálkově síni k vidění výstava Chalupy herců, muzikantů a zpěváků na Českolipsku a jeho širokém okolí. Středeční vernisáží začala výstava fotografií Vladimíra Štěpánského v galerii Chodba a výstava obrazů Lucrezie Škaloudové Puchmajerové v galerii Jídelna. Vstupné do muzea je nyní dobrovolné. Otevřeno bude od středy do neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.