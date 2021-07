Pro místní dobrovolné hasiče začalo nasazení už ze soboty na neděli, kdy vypomáhali v sousedních Velenicích, Písečné a Sloupu v Čechách. V tu dobu sami tušili, že velká voda zasáhne i jejich město. „První okamžiky bych popsal jako velké překvapení,“ řekl velitel JSDH Zákupy Tomáš Knobloch.

Mezi jejich první úkoly patřil monitoring situace, instalování pytlů s pískem, informování obyvatel a nabízení případné pomoci. „Tyto zásahy jsou na koordinaci samozřejmě složitější. Není jednoduché naplánovat postup, protože situace se může každou chvíli měnit. Někdy se nevyhnete ani improvizaci,“ podotkl Knobloch.

Po opadnutí vody začala dobrovolným hasičům největší práce, ať už šlo o odčerpání sklepů, domů či vodních lagun na zahradách. V neposlední řadě pomáhají s vystěhováním zničených věcí, rozvážejí vysoušeče a čistí vytopené komunikace a zahrady od nánosů bahna. „Nepolevujeme. Obcházíme zasažené lidi a ptáme se jich, co by potřebovali. Vyslechnout si jejich příběh je to nejmenší,“ řekl Knobloch. Podle něj mají zasažení tendenci porovnávat nedávné dění s povodněmi před jedenácti lety, které měly horší průběh. „Osobně jsem zažíval různé pocity. Snažil jsem se s kluky poskytnout rychlou a hlavně efektivní pomoc. Velkou vzpruhu pro nás představovalo to, že nás lidé rádi vidí a daří se nám zmenšovat následky přírodní katastrofy,“ zdůraznil vedoucí dobrovolných hasičů.

Jak sám přiznal, někteří dobrovolníci byli v akci více než 24 hodin. To se pak projevila únava. „Musím říct, že každý, kdo zasahoval, předvedl precizní a obětavý výkon,“ uzavřel Tomáš Knobloch.