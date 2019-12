Jsou mezi námi. Zpříjemňují čas cizím lidem, pomáhají jim, povídají si s nimi nebo pro ně připravují různé společenské akce. A to bez nároku na jakoukoli odměnu. Řeč je o dobrovolnících. Lidech, kteří docházejí například za pacienty v nemocnicích nebo za seniory v domovech důchodců. O tom, že to není činnost pro každého, ví i čtyřicetiletá Pavlína z Liberce, která si na krátký čas dobrovolnictví zkusila.

Dobrovolnice v nemocnici. | Foto: Pavel Pechoušek

„Podle mě to chce především notný kus odvahy, chuť a čas věnovat se cizím lidem, schopnost se do pacientů vcítit a přitom si jejich příběhy nebrat příliš osobně. Není to nic lehkého a můj obdiv patří všem, co to zvládnou,“ svěřila se Pavlína.