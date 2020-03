Mimořádná pečovatelská služba seniorům v České Lípě nabízí nákupy potravin a drogistického zboží, vyřízení nezbytných pochůzek, vyzvednutí léků nebo receptů a rozvážku obědů. Pro obyvatele města a přidružených obcí je služba zdarma, s výjimkou poplatku 60 korun za oběd. Zájemci se mohou obracet na telefonní čísla 739 357 979 a 604 735 418 nebo na e-mail pomoc@mucl.cz, a to v pracovní dny od 8 do 15 hodin.

Všichni dobrovolníci, kteří by chtěli pomoci přímo se zajištěním služeb, tedy s nákupy či vyzvedáváním léků, se mohou obráti na číslo 604 735 418, taktéž ve všední dny od 8 do 15 hodin.

Novou službu pro osamělé seniory zavedlo i město Doksy. Pracovníci města a dobrovolníci zajistí zájemcům běžné nákupy potravin a vyzvednutí léků. Služba je bezplatná pro občany města a jeho místních částí, konkrétně pro lidi starší 60 let, zdravotně postižené a dlouhodobě nemocné. Ti se mohou obracet ne telefonní číslo 777 363 516. Objednávky se přijímají ve všední dny od 8 do 11 hodin, rozvoz nákupů probíhá od 13 do 17 hodin. Lidé musí předem nahlásit, pokud jsou v karanténě.

Osamocení senioři mohou využít pro nákupy dobrovolníky i v Novém Boru. Pro sjednání pomoci mohou kontaktovat pracovnice Městského úřadu Nový Bor Magdalenu Riedelovou nebo Petru Matouškovu na telefonních číslech 487 712 456, 487 712 331 nebo 737 215 826.

Město zároveň hledá dobrovolníky, kteří by pomohli seniorům nad 65 let, a osobám se ZTP a ZTP+P se zajištěním nákupů potravin, léků, drogerie nebo např. s vyvenčením psů. Zájemci se mohou hlásit na stejných telefonních číslech nebo na mriedelova@novy-bor.cz, pmatouskova@novy-bor.cz.

O zajištění nákupů, vyzvednutí léků či vyvenčení psů mohou senioři požádat také ve Stráži pod Ralskem a dalších městech. Kontakty a podrobnosti najdete v infoboxu!

SLUŽBY SENIORŮM – KONTAKTY

Česká Lípa

739 357 979

604 735 418

pomoc@mucl.cz

Nový Bor

487 712 456

487 712 331

737 215 826

Doksy

777 363 516

Kamenický Šenov

724 793 423

dps-ks@kamenicky-senov.cz

Mimoň

606 464 353

Stráž pod Ralskem

739 553 593 (v době 8 – 20 hodin)

775 062 178 (v době 8 – 20 hodin)

pomoc@strazpr.cz

Poskytnutí služby je bezplatné.