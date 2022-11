„V sobotu zde spolu s dobrovolníky obnovíme historickou alej a to výsadbou starých odrůd jabloní a hrušní. Akci přijede osobně podpořit i hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Pro dobrovolníky je po celý den zajištěn teplý čaj, káva, drobné občerstvení a špekáčky,“ informovala ředitelka geoparku Lenka Mrázová. Jak upřesnila, mezi staré odrůdy se počítají ty, které byly vyšlechtěné před rokem 1945.

„Opět pochází z roubů starých ovocných stromů, které přežily jako poslední připomínka bývalého osídlení. K jejich přednostem patří odolnost vůči chorobám a mrazu, jelikož stromy z nichž pochází rouby, přežily v Ralsku bezmála 80 let bez jakékoliv péče, byly vystaveny rozmarům počasí, drsným podmínkám, chorobám a škůdcům, o třech armádách nemluvě,“ řekla Mrázová.

Vysazované stromy jsou opatřeny cedulkou, na které je uveden název odrůdy, název zaniklé vsi, odkud byla odrůda odebrána, a jméno patrona stromu, tedy člověka, který strom sázel. Zdejší zachráněné odrůdy mají svou specifickou chuť, vůni i vzhled.

Každý kdo by se chtěl podílet na vlastním sázení či podpoře této iniciativy se musí u obecně prospěšné organizace předem přihlásit. Sraz dobrovolníků je v sobotu 19. listopadu plánován v 9 hodin na parkovišti u Penny v Mimoni. „Vlastní nářadí je vítáno - především rýče, kladiva a palice,“ poznamenala Mrázová.

Již od roku 2016 se Geopark Ralsko snaží zmapovat staré odrůdy ze zaniklých obcí a v evidenci má již přes 300 stromů ze zaniklých obcí – z Kostřice, Křídy, Holiček, Ostrova, Jablonečku a dalších. Prvních 30 hrušní a jabloní Aleje vzpomínek poprvé vysadili před rokem u zaniklé vsi Dolní Novina. Tato alej vede v místech rušné cyklostezky.

„Je málem neuvěřitelné, co vše dokázaly staré stromy, jež bývalým hospodářům poskytovaly stín a ovoce, bez veškeré péče přežít. Bez mála půlstoletí působení tří různých armád, které srovnaly se zemí více než 17 obcí včetně kostelů a hřbitovů. A další tři desítky let života v divočině,“ komentovala ředitelka geoparku s tím, že nyní mají prostřednictvím naroubovaných stromů šanci vrátit se v plné síle tam, kam patří. „Kromě aleje ještě sázíme s dětmi na školních pozemcích, většinou v polovině listopadu, pro stromy je to tak nejlepší," podotkla ředitelka geoparku.

Roubování pro Geopark Ralsko zajišťuje zemědělská škola Libverda v Děčíně a zahradník Vlastimil Kocourek ze Cvikovska. Ten také pro geopark celou oblast zmapoval. Vyjížděl do terénu a hledal ve vytipovaných lokalitách staré ovocné stromy. Zaznamenával je do mapy, označil, důkladně nafotil a posbíral vzorky plodů. „Potom jsem se plody pokusil určit podle starých pomologických atlasů, ale bez valného úspěchu. Tak jsem s plody začal jezdit po různých pomologických seminářích a výstavách jakými jsou například ovocné dny v německém St. Marienthalu, seznamoval jsem se s pomology, kteří mně pomohli určovat nasbírané plody,“ vzpomínal Kocourek. Potěšila ho i setkání s nadšenými lidmi, co jim nejsou staré odrůdy lhostejné. „Je fajn, že se vcelku daří oprašovat toto dědictví našich předků. Díky přeshraniční spolupráci se také zlepšuje vzájemná výpomoc u nás hlavně mezi německými a českými pomology,“ dodal Kocourek.

Geopark Ralsko vznikl v roce 2016 a stal se součástí národních geoparků. Leží na území bývalého vojenského prostoru a zabírá území o rozloze 294 km2. Jedním z hlavních úkolů správy geoparku je monitoring a ochrana místních přírodních, geologických, technických, kulturních, archeologických, historických a dalších památek, především ochrana jedinečného rázu krajiny tohoto regionu. Nachází se zde četné přírodní rezervace a památky. Projekt Alej vzpomínek má za cíl obnovit historické aleje v místech zaniklých obcí a zároveň zachránit místy unikátní regionální odrůdy jabloní a hrušní. Partnery projektu jsou Nadace ČEZ, Liberecký kraj, státní podniky Lesy ČR a Vojenské lesy a statky.