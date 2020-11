„Respekt. Klobouk dolů. Skvělost. Obdiv. Pecka.“ Takovými slovy uznání hodnotili lidé na sociální síti procítěné vyprávění Petra Hozáka, muzikanta, radního Doks a tamního organizátora kulturního života, o tom, jak se vrhl s několika přáteli a známými do dobrovolnické práce v Sociálních službách města Doksy.

Petr Hozák a dobrovolníci v Doksech. | Foto: Petr Hozák

„Dobrovolnická činnost mi odmalička i díky skautingu není cizí. Za život jsem toho absolvoval spoustu, protože byla potřeba, protože jsem chtěl a páč je to tak prostě správně. Každá taková zkušenost mi do života něco přinesla, ale musím se přiznat, že tato poslední snad úplně nejvíc,“ vysvětlil Hozák. Neváhal a zareagoval na situaci v tamním domě pro seniory a domě s pečovatelskou službou. „Jsou na tom opravdu špatně,“ řekl k poměrům v Sociálních službách města. Ty zveřejnily naléhavou výzvu o pomoc, protože řada zaměstnanců onemocněla nebo musela do karantény.