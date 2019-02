Město už dříve směnilo kvůli novému potrubí pozemky s lesníky, ale do investice se zdráhalo pustit. Nové vedení radnice už na nic nečekalo a stavbu zahájilo. „Šli jsme do toho bez ohledu na to, zda získáme, nebo nezískáme dotaci. Pokusíme se o ni následně, věc byla neodkladná,“ uvedl starosta. Za bezmála dva a půl kilometru vodovodu město zaplatilo šest milionů korun. Z vlastního rozpočtu.

„Kromě peněz jsem například řešil, aby potrubí bylo co nejkvalitnější, certifikované. Na stavbě jsem byl mnohokrát, skvělé bylo využití bezvýkopové technologie, jelikož jsme se snažili nenarušit krajinu,“ vysvětlil Tůma. Jak poznamenal, jinde lidé v Ralsku tak závažné problémy jako v osadě Boreček nemají.

„Vodovod je už všude. Kromě Hvězdova, kde je polovina domů zásobována vodou z vrtů. Opravu rozpadajícího se řadu řešíme ještě v Náhlově,“ řekl Tůma.Vysloužilý vodovod patřil Vojenským lesům a statkům Mimoň. Tekla v něm jen užitková voda s vysokým obsahem dusičnanů. Podle místních řad trpěl také na časté poruchy. Voda vytékala z prasklin a v domech neměla žádný tlak.

„Řad byl v dezolátním stavu, záplata na záplatě. Z kohoutku tekl jen čůrek. Když se soused koupal, tak jsem kastrol natáčel hodinu,“ přiblížil Vladimír Milko, který ve vsi žije 35 let. Když podle něj nešel elektrický proud, netekla ani voda. „Nyní to už bude perfektní, budeme si muset dokonce dát tlakové ventily, aby nám voda nevylítla, tlak je skvělý,“ poznamenal Milko.

Od roku 1995, kdy se při kontrolních odběrech prokázal ve vodě zvýšený výskyt dusičnanů, státní podnik Vojenské lesy a statky Mimoň do vesnice pitnou vodu dovážel. „Kanystry byly v permanentní pohotovosti, také jsme si kupovali balenou nebo vodu přiváželi z práce. Každý si nějak zvykl a třeba vodu na kafe jsem neřešil. Když jsem neměl balenou, natočil jsem si ji z vodovodu, bez ohledu na dusičnany,“ prozradil starousedlík Milko.

„OBULI SE DO TOHO“

Jak připomenul, ze začátku jim o závadnosti vody nikdo neřekl, situace se prý řešila až později. Místní nepochybují o tom, že za znečištěním vody stojí hnojení polí a bývalý velkovepřín v Mimoni. „Zkoušeli tu i různé vrty, vzorky ze studní, ale vody tady byly zaneřáděné,“ popsal Milko. „Vodu slibovaly všechny zdejší vlády, ale konečně až nyní se do toho na radnici pořádně obuli a pomohli nám,“ chválil Milko.

Město Ralsko má šest městských částí. Boreček je jednou z nich. Rozlohou je čtvrtým největším městem v republice, po Praze, Brně a Ostravě. V Ralsku dnes žijí dva tisíce obyvatel. Hospodaří se stále rostoucím a vyrovnaným rozpočtem, letos ve výši 110 milionů korun.