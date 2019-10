„Je to skutečně milník v novodobé historii obce. Na obchvat jsme čekali dlouhá léta. Studie na jeho stavbu existovaly už v roce 1991, když jsem sem přišel,“ řekl starosta Kravař Vít Vomáčka.

Projekt tehdy počítal s rozpočtem 90 milionů korun. O bezmála 30 let a 200 milionů korun později se místní dočkají. Slavnostní otevření proběhne 5. listopadu.

Novostavba přeložky silnice I/15 vede jižně od Kravař mezi okrajem zástavby a železniční tratí. Obchvat odkloní především nákladní dopravu mimo centrum a snížit by se tak mělo i riziko nehod chodců a cyklistů.

„Zároveň se sníží míra hlukového zatížení, zlepší se využití stávající silnice I/15 pro místní dopravu,“ vysvětlil Jan Wohlmuth, šéf Ředitelství silnic a dálnic pro Liberecký kraj, které je investorem stavby. Součástí obchvatu je i nová okružní křižovatka ve směru na Litoměřice, kterou řidiči využívají už od loňského prosince. Letos v srpnu se pro motoristy otevřel první úsek nové silnice I. třídy, a to ze směru od Stvolínek po začátek Kravař.

Obyvatelé obce se tak mohou těšit na klidný spánek bez hluku stovek kamionů a dalších aut, možnost kdykoli otevřít okno a větrat i na větší bezpečí kolem silnice ve vsi. Starosta Kravař však věří, že obec ani po otevření obchvatu nezůstane odříznutá od světa. „Bude to změna a udivíme, jaký bude mít obchvat dopad na místní podnikatele. Budeme se snažit přilákat do obce více turistů a právě klidné prostředí by tomu mohlo pomoci. Máme tu krásnou Víseckou rychtu a v plánu je třeba stavba rozhledny,“ připomněl starosta Vomáčka.

V obci je živo

V Kravařích funguje také infocentrum s malou galerií, čím dál bohatší je i nabídka kulturních a společenských akcí. Obec pravidelně investuje i do škol, knihovny nebo sportovního vyžití. „To je jeden z důvodů, proč třeba stále nedošlo na rekonstrukci náměstí. Přednost dáváme infrastruktuře pro lidi, aby tu zůstávali a přibývali další,“ dodal starosta.

Jedním z prvních kroků k tomu, aby se na Kravaře „nezapomnělo“, byla instalace nápisu s názvem obce u nové kruhové křižovatky. Bílá písmena v hollywoodském stylu jsou vysoká před dva metry a šipka návštěvníkům napovídá, kudy se do Kravař dostanou. Další menší nápis chce obec umístit i na most nad obchvatem.

Po Kravařích by se obchvatu měly brzy dočkat také Zákupy. Na stavbu nové silnice severozápadně od centra vybírá Liberecký kraj zhotovitele. „Už brzy budeme znovu jednat také o urychlení výstavby obchvatu České Lípy,“ informoval Jan Sviták, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.