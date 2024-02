V březnu 1963 bylo otevřeno kino Máj v Doksech. Po hotelu a vysílači na Ještědu patří mezi nejdůležitější realizace architekta Karla Hubáčka, který by se v pátek 23. února dožil sta let.

Kino Máj v Doksech. | Foto: Deník/Petra Hámová

Unikátní stavba dokského kina, jejíž čelo připomíná kýl lodi, vyrostla ve svahu mezi ulicemi Máchova a Valdštejnská. Architekt Karel Hubáček se k její realizaci dostal velkou náhodou. Kino se totiž mělo původně stavět už v padesátých letech společně s dokskou základní školou. Podle tehdejšího projektu mělo vypadat jako velká „stodola" s promítacím sálem.

Do příběhu ale zasáhla vyšší moc: kvůli problémům se spodní vodou byla stavba odložena. Až po dalších pěti letech ji znovu zadal Okresní národní výbor, který se obrátil rovnou na liberecký Stavoprojekt. A tak do hry vstoupil Karel Hubáček. Tehdy ještě málo známý architekt už během dokončování stavby v Doksech pracoval na plánech mnohem slavnějšího hotelu a vysílače na Ještědu.

Největší rekonstrukcí ve své historii prošlo kino Máj v roce 2014, Proběhlo zateplení střechy, výměna oken a dveří, a budova se dočkala nové fasády. V plánu je také obnova interiéru.

Současnou podobu dostal interiér kina až v letech 1983 -1986, opět z popudu slavného architekta, který k proměně kina vyzval své spolupracovníky Ludmilu Švarcovou a také Otakara Binara, autora interiérů hotelu a vysílače na Ještědu.

Zahrádky slaví! Zámek už není na prodej a má šanci na nový život

Nový biograf se širokoúhlou projekcí, kterou v té době nemělo žádné jiné kino na Českolipsku a i v rámci Čech patřily Doksy díky této projekci mezi rarity, se otevřel 9. března 1963. Prvním filmem, který se v novém kině promítal byla Závrať od režiséra Karla Kachyni.

Kino Máj prošlo v roce 2011 digitalizací a s pravidelně promítá dodnes. Mimo hlavní turistickou sezonu je to obvykle dvakrát týdně. Během letních měsíců sem návštěvníci mohou vyrazit na film téměř každý den.

Karel Hubáček by v pátek oslavil sté narozeniny. Studoval architekturu v Praze, profesním působením je ale z velké části spjat s Libercem, kde nastoupil do tehdejšího Stavoprojektu. Na konci 60. let patřil mezi zakladatele Sialu, který v době normalizace dokázal reagovat na moderní evropské trendy a vzešlo z něj několik osobností české architektury. Podepsán je pod řadou staveb. V Liberci je to kromě hotelu a vysílače na Ještědu také již neexistující obchodní dům Ještěd, nebo bývalá budova ČSOB ve Frýdlantské ulici.

Mohlo by vás zajímat: Perla v socialistické šedi. Dům Karla Hubáčka v Liberci se otevře lidem