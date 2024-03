Dokští profesionální hasiči vyjížděli v týdnu k Máchovu jezeru, kde se dostal do problémů plavec. Nešlo však o ostrý zásah, ale prověřovací cvičení. Námětem byla záchrana osoby z vodní hladiny za nepříznivých klimatických podmínek.

Cvičení hasičů na Máchově jezeře. | Foto: HZS LK/Jan Jech

Po příjezdu hasiči zjistili, že plavec (figurant) zřejmě přecenil své síly a zůstal asi sto metrů od břehu zachycen u dřevěného mola.

„Zasahující hasiči oblečení do suchých obleků a plovacích vest a zajištění lanem pro záchranu osoby z vody využili paddleboard. Poté, co osobu na paddleboardu dopravili na břeh, ihned zahájili poskytování první předlékařské pomoci, mimo jiné zajištění tepelného komfortu podchlazenému. Následně osobu fiktivně předali do péče Zdravotnické záchranné služby,“ popsala průběh mluvčí HZS Libereckého kraje Jaroslava Benešová.

Cílem podobných cvičení, o kterých hasiči předem nevědí, je prověřit akceschopnost jednotky požární ochrany, prověřit dojezdové časy a také odborné znalosti účastníků.