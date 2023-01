V investicích nejvíce peněz, 40 milionů korun, spolknou rekonstrukce místních komunikací. Na bezmála 9 milionů vyjde přestavba sociálních zařízení v ZŠ K. H. Máchy. Pokračovat má zlepšování stavu zdejšího zámku: obnovení se dočkají cestní sítě v areálu zámku, na které je vyčleněno přes 5 milionů korun, připravena je oprava jižního křídla střechy zámku za zhruba 2,5 mil. Kč. Do zřízení spolkového domu hodlají investovat další dva miliony, jeden milion do nového sociálního zařízení v kině Máj, o něco méně do mobiliáře k nově vybudovanému pumptracku.