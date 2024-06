/FOTO, VIDEO/ Historická kaplička v Doksech, kterou ohrožují kořeny mohutné lípy, prošla rekonstrukcí. Opravy se dotknou i dalších drobných památek a veřejných prostor ve městě.

Doksy zvelebují veřejná místa. Kaplička u hřbitova je jen začátek. | Video: Ladislava Sdrzallek

V Doksech pokračují opravy veřejných míst a drobných památek. Rekonstrukce se dočkala významná kaplička u hřbitova, kterou milovníci historie potkají mezi železniční tratí a zahrádkářskou kolonií u Bezdězské ulice.

„Kaplička u hřbitova sousedí s památnou lípou. Strom už narostl do takových rozměrů, že ji nadzvedává a vypadá to, jakoby se spolu přetahovali. Její rekonstrukce by teď měla být dokončena,“ uvedl místostarosta Doks Václav Rejnart. Lípa svými rostoucími kořeny narušila statiku drobné památky a lehce ji vychýlila.

O kapličce se traduje, že má označovat směr tajné chodby z Doks na Bezděz. Historikové se domnívají, že byla původně postavena při poutní cestě na Bezděz, který byl od poloviny 17. století vyhledávaným místem poutníků, neboť v něm byla situována, až do zrušení kláštera v roce 1785, soška Panny Marie Montserratské. V těsné blízkosti výklenkové kaple vede i Stezka Českem, konkrétně Stezka středozemím, která propojuje nejsevernější a nejjižnější body ČR.

Rekonstrukci si žádá i most vedoucí přes železniční trať, u kterého kaplička stojí. Jeho oprava je dalším velkým projektem, který mají dokští radní v úmyslu realizovat. Stav mostu si nyní vyžádal úpravu povolené hmotnosti vozidel, které po něm smí projet.

Obnovy rovněž dočká kaplička ve Starých Splavech poblíž restaurace Sklípek. „Pro letošek už máme její opravu zasmluvněnou s restaurátorem,“ uvedl Rejnart. Další zdařilou obnovou, kterou se mohou ve městě u Máchova jezera pochlubit, je kultivace dlouho zarostlého a neudržovaného parku v Doksech za retailovým řetězcem Penny Market.

