/FOTO, VIDEO/ K Máchovu jezeru patří už neodmyslitelně čtveřice výletních lodí. Dvě z nich letos slaví výročí. Nejstarší Jarmila byla vyrobena v roce 1924 v Berlíně, od spuštění Máje uplynulo 65 let.

Máchovo jezero je se svou rozlohou 284 hektarů jediným místem v Libereckém kraji, kde mohou plout velké výletní lodě. Místní flotila má čtyři. Nejstarší z nich je Jarmila alias Marie z roku 1924, která pochází z Berlína, stejně jako o šest let mladší a o maličko větší Hynek (Tista). Jarmila i přes svůj „věk“ pořád slouží, i když nevyjíždí nijak často. Šestnáct a půl metru dlouhá loď, která pojme 60 pasažérů, oslavila své narozeniny letos v červnu, kdy na její počest vyplula celá flotila.

close info Zdroj: Deník/Petr Pokorný zoom_in Výletní loď Máj brázdí Máchovo jezero už 65 let. V roce 2019 se vracela na vodu po periodické prohlídce ponoru a pláště lodi.Největší a jakousi vlajkovou lodí je 80 tunový Máj, vyrobený v roce 1959 ve Štěchovicích přímo pro Máchovo jezero. Jeho spuštění na hladinu proběhlo v létě téhož roku ve Starých Splavech a byla to velká sláva. Před deseti lety prošla loď kompletní rekonstrukcí, během které se vrátila své původní podoby z konce 50. let.

Nový kabát měli Máji původně „ušít" v některé z tuzemských loděnic. Přeprava osmdesátitunového kolosu by však celou opravu notně prodražila, proto práce probíhaly jen pár metrů od přístaviště, v areálu dokského jachtklubu.

„Nikdy předtím se tato loď z prostoru jezera nevytahovala. Bylo to ale také díky tomu, že Máchovo jezero se pravidelně vypouštělo a řadu oprav na ní bylo možné udělat, když bylo jezero vypuštěné," vysvětlil již dříve Vladimír Reichert, šéf společnosti Regata Máchovo jezero, která lodní dopravu v Doksech provozuje. Na břehu bylo plavidlo také loni v zimě, kdy probíhala oprava poškozeného šroubu.

close info Zdroj: Regata zoom_in Vůbec první výletní lodí na Velkém rybníku, dnešním Máchově jezeře, byl v roce 1920 parník Greif.Mezi turisty je Máj nejžádanější. Pojme až 250 pasažérů. Druhá největší loď Racek, vyrobená v roce 1966 v Budapešti, jich naráz sveze „jen“ 160. Tento model přezdívaný lodníky „Maďarka“ je v republice asi nejrozšířenější. Tyto dvě lodě se starají o vyhlídkové jízdy po jezeře. V červenci a srpnu vyplouvají čtyřikrát denně z přístaviště v Doksech a jednou plavba startuje ve Starých Splavech.

Oblíbené jsou také letní večerní plavby při západu slunce, na které vyplouvá Máj každé úterý, čtvrtek a sobotu. Pravidelnou dopravu mezi osmi přístavišti na někdejším Velkém rybníku obstarává Hynek s kapacitou 70 lidí. Cestující mohou v letních měsících využít šesti spojů každý den.

Historie výletních lodí na Mácháči sahá do roku 1920, kdy hladinu jezera začal poprvé brázdit malý dýmající parník Greif, jak dokládají dobové fotografie.

