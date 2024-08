Návštěvníci Máchova jezera by se po vykoupání měli pokaždé osprchovat. Čtvrtý stupeň kvality vody v červnu ovšem znamenal, že voda už ke koupání nebyla vůbec vhodná. Tenkrát začínaly padat i návrhy na snížení vstupného. „Bylo tady několik ohlasů, jestli bychom nechtěli vstupné snížit kvůli zhoršené kvalitě vody, ale jsme na začátku sezóny a příprava stála spousty peněz. Navíc kvalita služeb na pláži se nezhoršuje, ba naopak,“ vysvětlil v červnu místostarosta Doks Václav Rejnart.

Máchovu jezeru bylo přáno, voda se zlepšila a posunula se opět o příčku výše. I když je třetí stupeň pro jezero normální a koupat se v něm smí, návštěvníci i místní si myslí, že voda by i přesto mohla být čistší.

Alois Boušek z Litvínova jezdí do Starých Splavů opakovaně. Byl s rodinou v Moravském krasu a cestou zpět se zastavil i u oblíbeného Mácháče. „Koupání nic moc. Dá se, ale mohlo by to být lepší. Voda by se mohla zlepšit,“ uvedl a jedním dechem dodal, že na výlety je to tu výborné. „Krajina a příroda jsou super,“ řekl.

Jan Polák pochází z Doks, ale do jezera si zaplavat nechodí. I přesto, že lidé s trvalým pobytem v obci, mají permanentku zdarma. „Já se tam nekoupu, já to mám jednou ročně na Euro Hry. Jsem místní,“ usmál se.

Kvalitu koupacích vod pravidelně sledují krajské hygienické stanice a provozovatelé koupališť. Na webu KHS naleznete přehled takto sledovaných koupacích vod v mapě a aktuální výsledky hodnocení kvality.

Jeho partnerka Pavlína Patrovičová má jezero ráda a v jeho vodách se občas osvěží. „Když jsem tam byla naposledy, tak voda byla hrozně špinavá,“ komentovala smutně.

„Přijde červen a je to špatné,“ podotkl Jan. Pavlína si myslí, že do jezera by se mohlo více investovat. „Měla by to být priorita. Jezero by si obecně zasloužilo více péče. Už jen proto, že se tam vybírá vstup,“ řekla. Chápe, ale že Doksy řeší i spoustu dalších věcí a hodně z nich již vylepšily. „Pracuje se například na muzeu… Je toho hodně a nedá se vše udělat najednou,“ uvědomuje si.

Ředitel Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero Jiří Holub však s takovým hodnocením nesouhlasí a kvalitu vody považuje v podmínkách čistě přírodního koupání za dobrou.