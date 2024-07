Na podezřelou munici upozornili v sobotu dopoledne pracovníka bezpečnostní agentury místní brigádníci z půjčovny šlapadel. Ten pak nález oznámil na tísňovou linku 158. „Naše hlídka neprodleně prostor v okruhu sto metrů od místa nálezu pro veřejnost uzavřela zhruba na tři hodiny a na tu dobu vykázala návštěvníky jezera do bezpečné vzdálenosti,“ uvedla mluvčí českolipské policie Ivana Baláková.

Přivolaný policejní pyrotechnik nález identifikoval jako útočný ruční granát, vzor 39, německé výroby, který byl součástí výzbroje německé armády ve 2. světové válce. „Ačkoliv byl zkorodovaný, ublížit by mohl, protože stále obsahuje trhavinu. Pyrotechnik si ho převzal a zlikviduje ho výbuchem v trhací jámě,“ řekla Baláková.

Vzhledem k tomu, že granát byl nalezen u stromu na břehu, je podle policie velmi pravděpodobné, že někdo z návštěvníků Máchova jezera munici vytáhl z jezera a bez dalšího zájmu ji zanechal na pláži, aniž by o nálezu informoval příslušné orgány.

„V této souvislosti zdůrazňujeme, že by se lidé v případě nálezu podezřelých předmětů připomínajících munici měli zdržet jakékoliv manipulace s nimi a měli by na místo přivolat okamžitě nás prostřednictvím tísňové linky 158. V žádném případě nám nalezenou munici na služebnu nevozte, mohla by vám ve vozidle explodovat,“ dodala mluvčí.

