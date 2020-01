Pětitisícové město si od tohoto „historického“ kroku slibuje menší závislost na velkých firmách, zkvalitnění služeb i nižší náklady. Radnici nyní ročně stojí svoz a likvidace odpadů osm milionů korun. Na poplatcích přitom získá jen něco málo přes tři miliony. Cena poplatku za odpad přitom v Doksech zůstane i po změně stejná, tedy 520 korun.

„Nechceme být rukojmí odpadových firem, hodláme si koordinovat odvoz a třídění odpadů sami. Změny zvládneme, uvidíme kde a co zlepšit, získáme přehled. Teď jsme ani neměli možnost kontroly, kolik odpadu je skutečně z našeho města,“ konstatovala starostka Doks Eva Burešová (Doksy náš domov). Končící firma AVE provede ještě poslední svoz v prvním únorovém týdnu. „Zároveň si odveze i své nádoby na odpad, ty naše už máme k dispozici a provádíme rozvoz,“ ujistila Burešová.

V Doksech se dosud odpady svážely jednou týdně, podle nového systému to má být jednou za čtrnáct dní, ale radní jsou přesvědčeni, že interval je dostačující a navíc obyvatelé už nebudou mít pouze popelnici na směsný odpad, ale také na sklo, plast a papír. „K dispozici jim od jara do podzimu budou i hnědé popelnice na bioodpad,“ přiblížila Burešová.

Pouze tři velikosti nádob

V ulicích se tak postupně objeví pouze 120litrové, 240litrové a u velkých bytových domů 1100litrové nádoby. Stejně jako doposud bude i nadále možnost si na městském úřadě zakoupit jednotlivé pytle v případě, že by velikost nádoby nevyhovovala.

„Věřím, že při správném třídění a při využívání kompostů, kterých město rozdalo stovky, budou nádoby vyhovovat,“ řekla Burešová. Podle ní některé obce v okolí dlouhé roky vyjadřovaly nespokojenost se službami svozových firem. „Firmy se nesnažily odpadové systémy inovovat ve prospěch obcí, cena za likvidaci odpadů byla oproti jiným regionům vysoká, množství odpadů zarážející. V našem regionu se prostě za likvidaci odpadů většinou platí o několik desítek procent více než ve srovnatelných obcích jiných regionů,“ zmínila starostka, která je i jednatelkou nově zřízené firmy EKOD Servis. Jejím zakladatelem a jediným vlastníkem je dobrovolný svazek obcí EKOD, který tvoří 12 obcí a měst.

Na změnu, kterou právě teď Doksy uskutečňují, míní od května navázat další obce. „Svozová firma, kterou obec spoluvlastní, nám umožní lépe se připravit na změny, které nás čekají v souvislosti s novým zákonem o odpadech. Chtěli bychom se zaměřit na snižování množství směsného odpadu, a to cestou zvýšení míry třídění,“ uvedl starosta obce Jestřebí Karel Schreiner.

Podle něj obce sdružené ve svazku obcí EKOD získaly dotaci na nádoby na tříděný odpad, na zavedení systému svážení vytříděného odpadu přímo od domů občanů ve výši téměř 11 milionů korun. Dotace má pokrýt většinu nákladů, zbytek budou hradit obce. Konkrétně Jestřebí tak dostane 240 popelnic na plast, papír a bude mít i vlastní kontejnery na bioodpad. Starosta uvedl, že popelnice na plast a papír budou lidem zdarma zapůjčeny a následně podle harmonogramu vyváženy od jejich domů. Jak dále sdělil, současné náklady jeho obce na odpadový systém dosahují až jeden milion korun ročně. „Očekávám, že vzhledem ke zvyšování poplatku za skládkování do budoucna porostou. Mojí snahou je, aby tento růst byl co nejnižší,“ vysvětlil Schreiner.

Nenavyšovali cenu

Mluvčí společnosti AVE CZ Pavla Ivácková uvedla, že společnost před sedmi lety vyhrála výběrové řízení, které připravovalo město Doksy. „Vše jsme pak prováděli přesně podle podepsané smlouvy. Celých sedm let jsme nenavyšovali ceny,“ zdůraznila Ivácková. Svoz odpadu firma účtovala paušální částkou, stejně jako i výsyp všech vystavených označených nádob.

„Za každou vysypanou nádobu pak byla fakturována ještě paušální částka za skládkovné, fakturovaly se pouze skutečně vysypané nádoby,“ řekla Ivácková. „Město si může nastavit podmínky výběrového řízení tak, aby přesně odpovídaly jeho požadavkům,“ doplnila.

Argumentace růstem cen je podle Iváckové zavádějící, růst cen za svoz odpadu se týká celé ČR a hlavním faktorem je obecný nárůst mezd, zejména pak minimální a zaručené mzdy, která je pro toto odvětví podstatná. Do vyšších cen se promítá i skutečnost, že za vytříděný papír a plast se v současné době musí zpracovatelům platit, a to dokonce více než činí poplatek za skládkování komunálního odpadu. „Snaha třídit odpad ze strany města je tedy určitě žádoucí, ale informace, že za to město něco obdrží, je zavádějící a iluzorní,“ sdělila mluvčí AVE CZ.