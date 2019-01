Doksy - Máte doma nepotřebné oblečení, nádobí nebo funkční drobné elektrospotřebiče? Věnujte věci Farní charitě Česká Lípa.

Charitní šatník poskytuje sociálně slabým klientům nejen ošacení, ale například i obuv, školní brašny, nádobí, hračky, kočárky, knížky a další věci. Ilustrační snímek. | Foto: Deník

Již druhou sbírku pro charitní šatník chystají na příští týden v Doksech. Vyřazené věci mohou dárci nosit ve středu 21. srpna do kanceláře referentky sociálních věcí a školství na dokské radnici, a to od 8 do 17 hodin. Potřebné je především oblečení, obuv, lůžkoviny, ručníky, pokrývky či záclony, ale také hračky, nádobí nebo žehličky a další drobné elektrospotřebiče.

Věci z charitního šatníku putují mezi sociálně potřebné. Českolipská Farní charita stále sbírá dary také pro oběti červnových povodní. Majitelé vyplavených domácností nejvíce postrádají nábytek a elektrospotřebiče jako pračky či lednice. Dárci se mohou hlásit na medializace@fchcl.cz.

Dary z Českolipska putují do obcí na Mělnicku.