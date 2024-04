Novou třípatrovou vilu staví ve Starých Splavech tenisová legenda Helena Suková, která do této rekreační oblasti jezdí již od roku 1985. „Dům jsem potřebovala předělat na bezbariérový kvůli mému otci,“ vysvětlila pro Českolipský deník Helena Suková.

Na povídačky, že se ve Splavech narodila, se jen usmála. „Máma mi zemřela v roce 1982, táta si našel novou manželku a ta ho na Českolipsko přivedla,“ vysvětlila bývalá sportovkyně, která dnes pracuje jako psycholožka.

Suková je rovněž členkou místního tenisového klubu, naproti němuž její vila stojí. „Paní Suková je čestná členka TO Staré Splavy,“ potvrdil předseda výboru Martin Kec a na to, že staví hned naproti kurtům jen pokrčil rameny. „Je to fajn. Heleny rodiče tam bydleli dlouho. Pro nás to žádná novinka není,“ usmál se.

Její další soused a milovník extrémních sportů Jan Francke si soužití s bývalou tenistkou rovněž nemůže vynachválit. „Je fajn mít vedle sebe lidi, kteří něco v životě dokázali. A je fajn ji potkávat jako obyčejného člověka, nikoliv jako hvězdu,“ usmál se.

Staré Splavy patří pod Doksy. Starosta města Roman Fajbík potvrdil, že v Doksech se staví a zájem o další výstavbu je nadále. „Vzniklo zde několik nových bytových domů i rodinných domů,“ řekl.

Výhled z budoucích apartmánů Valmont.Zdroj: Deník/Ladislava SdrzallekV ulici, kde má svou vilku slovenský režisér Fero Fenič, vzniká unikátní projekt Valmont, nabízející nadstandardní byty určené převážně k rekreaci, ale umožňující i trvalé bydlení. „Architektonicky i standardem cílíme na nejvyšší klientelu. Styl, materiály a provedení se pochopitelně odráží i v cenách. Jsou na rozhraní 220 a 240 tisíc korun za metr,“ dodal Michal Preisler, ředitel prodeje a marketingu z EBM Group, která je investorem projektu.

Apartmán o velkosti necelých 90 m2 tak vyjde přibližně na 21 milionů korun včetně parkování a sklepních místností. Stometrový byt se dá pořídit za 24 milionů korun. Kromě luxusu poskytují apartmány dechberoucí výhled na vodní plochu, k nastěhování budou v roce 2026. Nedostatkem zájmu o nové majitele prý netrpí.

Město Doksy nabízí k prodeji zasíťované stavební parcely v „lokalitě Jih“. „Avšak vzhledem k výraznému růstu cen v posledních letech zájem o tyto parcely už není. Jejich cenu jsme stanovili znaleckým posudkem na 3 600 Kč/m2,“ podotkl Fajbík.

Přesto město chystá další parcely a větší propagací nabídky se snaží oslovit širší okruh zájemců. Tyto stavební pozemky skýtají výhled na hrad Bezděz.

„Novým vlastníkům pozemků získaných na základě pravidel prodeje poskytne město Doksy finanční příspěvek či dotaci ve výši 100 tisíc korun, a to po získání veřejnoprávního souhlasu k užívání stavby rodinného domu na zakoupeném pozemku,“ vysvětlil starosta a dodal, že podmínkou je, aby vybraný žadatel získal uvedený souhlas nejpozději do 5 let od podpisu kupní smlouvy k pozemku.

Doksy rovněž chystají přestavbu budovy bývalé školy v areálu zámeckého parku na dům s 22 nájemními byty pro seniory, společenským zázemím, krytou zimní zahradou a střešní komunitní zahradou.

„Zájem o další výstavbu v Doksech je. Avšak většinou na pozemcích, které se vlastníkům podařilo získat před posledním rapidním zvyšováním cen pozemků,“ povzdychl si Fajbík.

Dle jeho slov jsou v rámci změny územního plánu města projednávány záměry žadatelů, kteří chystají další výstavby a přestavby. Například výstavba bytových a rodinných domů v rozsáhlém areálu kláštera sester řádu Voršilek, nebo přestavba průmyslové budovy tzv. „Knedlíkárny“ na bytový dům.