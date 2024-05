Letos v dubnu se dokským zastupitelům konečně podařilo odkoupit veškerý movitý i nemovitý majetek společnosti Aquapark, jež na starosplavské pláži 16 let podnikala. „Čerstvě jsme převzali všechny majetky, čekáme na zápis do katastru nemovitostí a od letošního roku budeme provozovat starosplavskou pláž plnohodnotně,“ pochvaluje si starosta Doks Roman Fajbík .

Dle jeho slov tvořily atrakce původně celý průchozí ostrov. „Pak byla jedna tady, druhá tamhle… Jedna byla dokonce nafouklá jen na půl a rodiče se na ní vůbec nedostali,“ konstatoval Kotěra. Postěžoval si rovněž na hygienu. „Moje matka šla na WC a popálila si tam nohy o nějaký přípravek, který používali,“ zakroutil hlavou. Tenkrát už nevydržel a napsal zápornou recenzi. Výkup majetku městem tak jednoznačně vítá.

Pláž ve Starých Splavech bude od letošní sezony provozovat město Doksy.Zdroj: Deník/Ladislava SdrzallekStejný názor má i Martin Kec, člen místního tenisového klubu. „Párkrát, když jsem se tu v poslední době procházel, tak jsem zahlédl auta, která už vyvážela odpadky a dělníci dělali i jiné práce. Myslím si, že když se o pláž začne starat město, bude to jen lepší. Když bylo místo v soukromých rukách, nikdo se o něj moc nestaral,“ řekl štíhlý mladík.

Majitel starosplavského penzionu Zuzana Václav Štych je novinkou rovněž nadšen. „Určitě je to krok kupředu. Dvacet let to za nic nestálo. Služby byly nulové a vybírali se obrovské peníze za vstup. Moji hosté se raději jezdili koupat do Doks,“ řekl rezolutně a zakroutil hlavou. „Aby zaplatili za rodinu 500 až 600 korun vstup a občerstvení nabízel jeden stánek… To raději jeli jinam. Pokud nechtěli párek za 50 korun, měli smůlu, zatímco v Doksech je konkurence se spoustou možností.“ Už jen fakt, že lidé nemohli z pláže ve Splavech odejít a opět se v rámci již zaplaceného vstupného vrátit, považuje za nekomfortní. Věří, že investice se městu vyplatí, „Samozřejmě něco to stát bude, ale já si myslím, že se to městu vrátí,“ řekl Štych.

Doksy k nemovitostem, které již vlastnily, tedy pozemky a jeden hotel, získaly ještě budovu pizzerie, toalet, další nemovitost s kiosky a s terasou, bazény, klouzačky a další dílčí stavby. „K majetku náleží ještě sprchy, dětské prvky, mobiliář. Koupilo se vlastně všechno, co tam leží jako soubor věcí,“ vysvětlil starosta.

Pláž ve Starých Splavech bude od letošní sezony provozovat město Doksy.Zdroj: Deník/Ladislava SdrzallekZastupitelé ještě nemají jasnou představu, co přesně na pláži ve Splavech bude. „Nyní řešíme takové ty provozní věci jako je nákup pokladen, sháníme pracovníky na léto. Nemovitosti samozřejmě budeme nějakým způsobem zrekonstruovat, protože jsou ve stavu odpovídající jejich stáří,“ upřesnil Fajbík.

Je otázka, co se podaří stihnout do začátku turistické sezóny, protože ta již hlasitě klepe na dveře. „Uvidíme, jestli se nám povede dát stánky alespoň do takové podoby, aby si je někdo pronajal minimálně na rok, abychom je případně na další sezonu připravili,“ upozornil starosta.

Zatímco starosplavská pláž je nyní uceleným areálem ve vlastnictví města, na hlavní pláži v Doksech a na Klůčku je situace jiná. „Tam je řada nemovitostí v majetku soukromníků a město nemá moc možností s tím něco dělat, byť i jejich stav je neutěšený,“ připomněl dokský místostarosta Václav Rejnart.

Na hlavní pláži byl ještě nedávno podobný stav jako v areálu ve Starých Splavech. Dlouhodobě ji měla v pronájmu společnost Regata Čechy, která na Máchově jezeře nadále provozuje lodní dopravu. Město pláž převzalo v roce 2021. „V loňském roce jsme od Regaty vykoupili toalety, rovněž ve špatném stavu. Z připravené studie vyšla cena za rekonstrukci přes pět milionů korun. Nyní zpracováváme ekonomičtější variantu,“ podotkl starosta.

Prioritou je právě sociální a také technické zázemí. „Na plážích potřebujeme udělat nové rozvody vody a kanalizace, protože například vodovod není umístěn v nezámrzné hloubce, takže vodu na zimu musíme vypouštět,“ upřesnil Fajbík. Proto stánkaři nemohou provozovat kiosky v zimě, ačkoliv by někteří chtěli.

Kromě inženýrských sítí se musí opravit i promenády. „Už od centrálního parkoviště po hlavní vstup je promenáda velmi špatná. Kořeny stromů ji zvedají. Řešíme základní investice,“ povzdechl si Fajbík. Navrhovat se budou i nové prvky na dětském hřišti, protože je zastaralé a ve špatném stavu. V plánu je rovněž nový mobiliář, lavičky, stoly a odpadkové koše. „Dělal se projekt na výsadbu nových stromů, protože jsme jich museli v loňském roce několik pokácet. Nyní zkoušíme různé druhy dřevin, zda se na pláži uchytí,“ dodal Fajbík.

Také na Klůčku se musí nejprve vyřešit naprosté základy jako je voda, elektřina a kanalizace, která chybí. „Studny řešíme, hlavně protože je tam slabý přívod vody. Na festivaly, které se každoročně na této pláži konají, si musí pořadatelé vozit vlastní zdroj pitné vody, protože by jim nestačil,“ uvedl Fajbík. Letos se rovněž navezl nový písek. „Investic do pláží je spousta, ale rozpočet není nafukovací a musíme vše realizovat postupně,“ uvedl starosta.

Vstupné na hlavní pláž v Doksech a Klůček bude stejné jako v loňském roce, což je 80 korun pro dospělé, 40 korun pro děti a seniory. Jak to bude ve Starých Splavech, je nyní v jednání. „Musíme si říct, zda jsme schopní zajistit i do budoucna nějaké atrakce a tím pádem nabídnout vyšší přidanou hodnotu. Ta by se pak měla odrážet i na úrovni vstupného. Není možné udržovat navíc například bazén a vybírat stejné vstupné jako v Doksech,“ zauvažoval starosta a narážel přitom na skutečnost, že pláž ve Splavech byla prezentována jako aquapark.

I když lidem vysoké vstupné ve Starých Splavech vadilo, Michal Kotěra by pláž využíval i přesto. „Chodili bychom dál. Nám se tu líbí,“ uvedl otec dvou holčiček.