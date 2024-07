V ideálním případě by tak výstavba mohla začít za rok či dva. Starosta Roman Fajbík (BOD 21) řekl, že termín zahájení ale závisí i na tom, jak budou úspěšní při získávání dotací. „Vše bude záležet na tom, jak rychlá bude příprava a jestli nám přiklepnou dotace," řekl starosta.

Sedmihektarový zámecký areál z konce 16. století město vlastní od roku 2015, kdy ho bezúplatně získalo od Libereckého kraje. Do roku 2012 tam měl kraj zemědělské učiliště, poté už pro něj neměl využití. Město do obnovy zchátralé památky investovalo i díky dotacím už přes 100 milionů korun. Přímo v zámku je prohlídkový okruh pro turisty, muzeum Čtyřlístku, městská galerie i knihovna a z bývalé tělocvičny je od minulého léta galerie soch z písku.

Aktuální projekty města se týkají dalších částí zámeckého areálu. Na bytový dům hodlá radnice přeměnit budovu bývalého učiliště. Vybudovat tam chce 22 malometrážních bytů. „Bytový dům by měl sloužit primárně pro seniory. Je velká poptávka z jejich strany, a to hlavně z důvodu, že na sídlišti není jediná bytovka s výtahem, takže je velký převis žádostí do domu s pečovatelskou službou," uvedl starosta.

Pokud by mezi seniory nebyl zájem, nové byty by podle něj mohly sloužit i jako startovací pro mladé rodiny nebo matky samoživitelky. Náklady na přestavbu bývalého učiliště odhaduje město na 47 až 71 milionů korun bez daně, dotaci chce získat z programu na budování dostupného nájemního bydlení.

Peníze na další dva projekty by radnice ráda získala z výzev na podporu cestovního ruchu. Náklady na vybudování parkoviště s novým vjezdem do areálu odhaduje na 12,5 milionu bez daně. Parkoviště bude mít kapacitu 60 míst, vjezdu na něj bude umístěn při sjezdu ze silnic I/38 u prodejny Lidl. V místě budoucího parkoviště půjde k zemi jedna z hal.

Na vybudování zázemí pro návštěvníky zámku bude dokská radnice potebovat cca 4,5 milionu korun. To by mělo vzniknout v budově nyní využívané jako prádelna. Radnice tam chce mít občerstvení, polootevřený přístřešek s posezením, zázemí pro cyklisty i veřejné toalety.

