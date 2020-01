Od většiny běžných okruhů na historických památkách se ten dokeský bude rapidně lišit. Návštěvníci jej budou procházet bez průvodce, vlastním tempem a značná část expozice bude interaktivní s dotykovými obrazovkami či elektronickým plátnem.

Vydat se touto multimediální cestou Doksy v podstatě musely. Původní záměr představit život za zámku za doby Valdštejnů městu nevyšel. „Původní vybavení se nedochovalo. A pokud ano, je prakticky nemožné získat je sem zpátky, protože je součástí expozic na jiných památkách,“ vysvětlila starostka města Eva Burešová.

RYTINY ZPĚT NEPŘIŠLY

Návštěvníci tak neuvidí například vzácný rytinový salon, který byl donedávna umístěn na zámku v Zákupech. Místnost tvořila sbírka 360 rytin barokních umělců z 18. století, které pokrývaly zdi, rohová zrcadla a rokokový nábytek. I když to dlouho vypadalo, že se rozsáhlý kabinet vrátí na své původní místo do Doks, ministerstvo kultury nakonec přesun neschválilo. „Kdyby se salon stal součástí našeho zámku, přestal by být majetkem státu. Jednali jsme i o formě zápůjčky, ale bohužel ani to nevyšlo a salon skončil na zámku v Duchcově,“ dodala Burešová.

O střípky ze života Valdštejnů na dokeském zámku ale lidé nepřijdou. Na expozici město úzce spolupracuje s potomky rodu.

„Od pátera Angela Valdštejna, který se na zámku v roce 1931 narodil, máme vzpomínky na život za 1. republiky nebo fotografickou dokumentaci na jednu z posledních slavností na zámku, svatbu jedné z jeho sester v místní kapli,“ řekla historička Renata Mauserová.

Expozice také ukáže, jak významný byl rod pro rozvoj celé oblasti. „Díky Valdštejnům tudy vede železnice, založili lesnickou školu a položili také základ pro budoucí cestovní ruch a lázeňství, neboť se dobře starali o Velký rybník, dnešní Máchovo jezero,“ podotkla Mauserová. Jedna z místností okruhu se budě věnovat parkům a zahradám, v dalších návštěvníci uvidí maketu železnice nebo poznají vědeckou činnost či zájmy Valdštejnů, mezi které patřil lov nebo sběratelství.

INSPIRACE Z NĚMECKA

Významné osobnosti rodu představí krátké filmy, které poběží na obrazovkách v kinosále. Nezapomíná se ani na děti. „V uměleckém kabinetu bude obrovská obrazovka, kde si budou moci děti malovat na elektronické plátno. Myslíme i na zahraniční návštěvníky, pro které budeme mít audio průvodce ve dvou dalších jazycích,“ vyjmenoval Petr Hozák, ředitel příspěvkové organizace Kultura Doksy. Součástí prohlídkové trasy bude také kaple nebo Rytířský sál.

Inspirací pro interaktivní okruh se stal zámek v německém městě Bad Muskau, se kterým Doksy získaly na rekonstrukci památky dotaci z Evropské unie. K Máchovu jezeru zamířilo 41 milionů korun. Díky dalším dotacím i investicím z vlastního rozpočtu mohlo město, které zámek získalo v roce 2015 od Libereckého kraje, opravit zhruba třetinu památky. Celkový účet se zatím pohybuje kolem 89 milionů, 51 milionů pokryly dotace.

V prostorách zámku funguje od konce roku infocentrum, přestěhovala se sem městská knihovna a nové zázemí tu našlo i Muzeum Čtyřlístku, které předtím sídlilo právě v budově knihovny. Prohlídkový okruh, který bude čítat 14 místností, město plánuje otevřít před hlavní turistickou sezonou.