„Je to určitě dobře, alespoň to nespadne na děti. Hrají si tam, ale chodí i do kalu. Byla by škoda to zbourat. Jen mě mrzí, že zde nebývá voda,“ řekl minulý týden obyvatel Zbyn Jan Zajkr a pohlédl směrem k jezírku umístěnému přímo pod dětským hřištěm. „Nahoře, v kopci nad roubenkou byla vodárna a voda tekla přepadem do kalu. Jenže to zrušili. Voda se zdražila, takže zůstane jen množství, které naprší,“ povzdechl si.

Další obyvatel Zbyn Petr Mejstřík o opravě areálu pro děti nevěděl, a to i přesto, že bydlí kousek nad ním. „To jsem překvapený. Tak ať to praví, ale pokud já vím, je to soukromé. Byl tam vinný sklep a ten se začal propadat. Majitel ho nějakým způsobem zadělal. Opravdu mám pocit, že to není městské části,“ zakroutil hlavou.

Přiznal, že nebezpečné to je, ale myslí si, že je hřiště využívané pouze nárazově. „Lidé se to tu sejdou jen tehdy, když se konají běžecké závody nebo tu hrají fotbal. Dohromady je ve vsi tak deset dětí do 14 let, víc ne. Chataři na hřiště moc nechodí. Ti jezdí spíš do Doks k Máchovu jezeru,“ uvedl.

Opravu hřiště inicioval osadní výbor. „Před stěnou byla postavená pískovcová kamenná zeď a spodní tři pískovce se rozdrolily. Protože si tam hrají děti, měli jsme obavu, aby to celé nespadlo,“ řekl předseda výboru Jiří Patrovský.