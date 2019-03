Akademie je určená lidem starším 55 let a dává lidem v seniorském věku možnost studovat umění pod vedením kvalifikovaných pedagogů. Senioři by se v ZUŠ mohli podle výběru věnovat výtvarnému, hudebnímu nebo dramatickému oboru. Zájemci mohou vyplnit krátkou anketu, a to písemně v Infocentru nebo online na stránkách ZUŠ Doksy.