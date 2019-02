Doksy – Sál motorestu „Štědrá“, takzvané Jezeďárny, patřil vždy mezi oblíbená místa v Doksech. Ovšem posledních osm let se budova stala útočištěm asociálů, kteří ji vybydleli. Dům hrůzy, kolem kterého se dosud starousedlíci báli chodit, nyní radnice plánuje proměnit v krásné a užitečné místo.

Máchův kraj. Ilustrační fotografie. | Foto: Doksy

Nemovitost koupila, aby zamezila dalšímu pustošení a zachránila tamní sál pro konání plesů a zábav. A po rekonstrukci zde vytvořila třeba bydlení bez bariér pro místní seniory. „Všichni stárneme a ve městě potřebujeme bezbariérové byty pro seniory, kteří žijí v panelácích a vzhledem ke svému věku jsou odkázáni na pomoc blízkých. Budova motorestu je vhodná pro vybudování těchto bytů,“ prohlásila starostka města Eva Burešová.

Za důležité také považuje oživit a podpořit spolkový život. „Budu prosazovat, aby v brzké době proběhla rekonstrukce sálu, a budu chtít jednat i o možnosti provozování výčepu,“ uvedla Burešová. Motorest podle ní získal pověst místa, které žije z „obchodování s chudobou“. Město nemělo a nemá moc šancí jak zamezit přívalu lidí, kteří nalézali dočasné útočiště v této budově, a tedy i v Doksech.

„Nepřísluší mi hodnotit obyvatele této ubytovny, každý má ke svému životu jiný přístup a každému z nás se může životní standard z minuty na minutu změnit,“ řekla Burešová. Jako starostka by chtěla, aby radnice pomáhala především občanům Doks, případně lidem, kteří o pomoc stojí a jsou pro pomoc ochotni něco obětovat.

Řadu let do ubytovny jezdili pravidelně strážníci, řešili tu domácí násilí, agresivitu opilců i narkomanů nebo zde hledali zloděje. „Někdy se mezi nájemníky objevili lidé, kteří byli opravdu v sociální nouzi a kteří museli strpět život v takových podmínkách,“ potvrdil městský policista Josef Oplt.

Jak konstatoval, v posledním období se na ubytovně střídaly převážně romské rodiny z cizích krajů, které využívaly systém dávek, kdy jim na tři měsíce byla proplacena ubytovna a poté se přemístily do jiného města. „Rodiny neposílaly děti do škol a docházelo ke stížnostem ze strany rodičů i samotných dětí, že se děti bojí chodit do školy okolo motorestu, protože čelí urážkám a výhrůžkám,“ popsal Oplt.

Odkoupení zuboženého areálu kvituje většina místních, i když se úplně neshodují, co by zde chtěli. „Záměr má i druhou tvář, náklady na obnovu vnitřku nejsou dosud ani odhadnuty. Jejich výše se stanoví také podle využití. Kromě restaurace však o dalším osudu budovy rozhodnuto není,“ mínil bývalý místostarosta Karel Kapoun. Budoucnost by spíš viděl ve startovacích bytech pro mladé.

„Stát slibuje podporu bydlení mladých rodin, tak se snad zlepší i dotační možnosti a zastupitelé se rozhodnou jít například touto cestou,“ řekl Kapoun. Navrhované bydlení seniorů se mu v této lokalitě nezdá. „Poptávka je, ale nevím, jestli by senioři byli šťastni v domě mezi parkovišti supermarketů, rušnou silnicí a rozvodnou,“ uvažoval Kapoun.

Budova postavená v 80. letech minulého století sloužila pro kanceláře JZD Štědrá Doksy. V 90. letech změnila označení na motorest. Přibližně od roku 1997 zde fungoval pouze sál s hospodou. Aktuálně už ubytovnu opustila naprostá většina nepřizpůsobivých a sociálně slabých nájemníků.