Autoři Luděk Svoboda a Rudolf Živec se v něm snaží připomenout formou nejen archivních záznamů ČT, ale především zpovědí pamětníků z České Lípy události, které před 30 lety změnily naše dějiny.

„Přáli jsme si, aby z filmu bylo jasné, o co v Praze tehdy šlo a propojili jsme to s tím, co se dělo v našem městě. Pro mladou generaci už je to dávná historie, kdežto v nás to pořád ještě žije,“ uvedl Živec.

O film projevili zájem radní České Lípy, kteří při plánování oslav 30. výročí sametové revoluce chtěli, aby městu po oslavách zbylo něco hmatatelného a trvalého, co by výročí připomínalo. „Výsledek nás nadchl. Jedná se o jedinečný záznam doby v paměti přímých účastníků, protože fotek z České Lípy z listopadu 1989 se dochovalo jen velmi málo,“ prohlásila starostka města Jitka Volfová, která chce, aby dokument vidělo co nejvíc lidi. „Myslím, že film je také ideální učební pomůckou,“ podotkla.

Po nynějších oslavách tak radnice film předá školám, kde bude sloužit při výuce. Může dětem pomoci pochopit kus z českolipské historie daleko přístupnější formou a uvědomit si, co je vlastně svoboda, za kterou rodiče demonstrovali.

„Lidé časem zapomínají, stárnou a tak by mohly být tyto příběhy nenávratně zapomenuty. Rozhodli jsme se využít především energii lidí, kteří do toho tenkrát šli nejodvážněji,“ řekl Živec. Ve filmu hovoří tehdejší aktivisté jako Radomil Bábek, Miroslava Kadlecová, Milan Kubát, Miroslav Hudec, Zdeněk Pokorný, Václav Klapka, manželé Petr a Marcela Tobiškovi, Helena Musilová.

„Víme ještě o dalších neméně důležitých lidech, kteří by stáli o doplnění, ale neměli jsme tak velký prostor a čas,“ doplnil spolutvůrce. Příběhů, které je při natáčení zaujaly, bylo více. Jeden ze zásadních vypráví Milan Kubát a Radomil Bábek z uranového učiliště, kde někteří učitelé schovávali studenty, kteří se vrátili z Prahy, před zatýkáním. „Zajímavé bylo, jakým způsobem se tady předávala moc, jak se komunisté v posledních chvílích chovali, jakým způsobem likvidovali dokumenty a jak ten strach mezi lidmi byl stále velký,“ upozornil Živec.

Zároveň si nemyslí, že by aktivita lidí v České Lípě byla malá a opožděná. „Trvalo to, lidé se báli, ale byli tu i jiní jako třeba paní Miroslava Kadlecová, co už svíčku zapálili na náměstí 17. listopadu,“ poznamenal filmař. „Všechno se začalo rozvíjet až tak od 19. a 20. listopadu. Vyprávění paní Kadlecové ve mně zůstane už napořád,“ dodal.

Snímek o životě za socialismu

Jako bonus autoři snímku připravili k oslavám „sametu“ i druhé video, které lidé uvidí během oslav na zdi radnice. Divákům přibližuje, jak se žilo za socialismu. „Chtěli jsme ukázat něco, co je českolipské. Záběry tak ukazují, třeba jak si lidé drží v elektru vysněnou televizi, což už neznáme,“ přiblížil Rudolf Živec.

Podle něj samotné město v té době vypadalo hrozně a dnešní mladá generace vůbec netuší, v jaké šedi lidé žili. „Bylo tmavé, špinavé a děsivé zároveň,“ popsal tvůrce.

Dlouhodobým cílem snažení autorského týmu, ke kterému patří i českolipský historik Tomáš Cidlina, je uchovat vzpomínky, které vypovídají o tom, jak to v Lípě v době listopadových dnů fungovalo. „Výpovědi pamětníků jsou velice zajímavé a přínosné. Pro nějaký budoucí větší projekt nabízí kvalitní materiál, co přesahuje prvotní záměr, kterým byl tento krátký dokument k oslavám výročí,“ sdělil Cidlina.

Film je k vidění v kině Crystal, kde běží jako předskokan sametových filmů, které se tam promítají celý týden, v ambitu vlastivědného muzea v rámci výstavy ke 30. výročí sametové revoluce a lidé ho budou moci shlédnout také v průchodu budovy městského úřadu v neděli 17.11, a to od 16:00 do 19:00.