Michala Jirsu přijde jeho pes na zhruba tisícovku měsíčně. A to přesto, že mu kupuje prémiové granule. „Mezi stejným typem krmiva v různých e-shopech může být rozdíl i několik stovek korun. Takže každý měsíc zjišťuji, kde mě to vyjde i s dopravou nejlevněji,“ poradil. Svému psovi tu a tam dopřeje pořádnou kost od řezníka. „Ta stojí pár drobných,“ zmínil.

Po slevách teď častěji kouká i Zuzana z České Lípy, která má doma fenku Carley. Donedávna se starala o psy dva a za krmivo dávala kolem dvou tisíc měsíčně. „O druhého pejska jsme přišli před měsícem. Vzhledem k jeho stáří měl zdravotní komplikace a dietu, což se prodražilo. Konzerva speciálního krmení vyšla na 90 korun. Šetřit na nich mně ale nenapadlo. Prostě více hlídám, kdy je nějaká akce,“ uvedla.

Méně pamlsků a více psů v útulcích

Podle prodejců chovatelských potřeb lidé pečlivěji rozmýšlí, za co peníze vydají. „Ceny šly nahoru prakticky u veškerého sortimentu, u některého až o třicet procentu. Chodí sem lidé, kteří kupovali vždy to nejlevnější, i když ceny nebyly tak vysoké a ti třeba částečně přešli do supermarketů nebo na internet. Pak jsou tu lidé, kteří dopřávali svým psům to nejlepší krmení. Kupují ho sice stále, ale už si k němu nevezmou například tolik pamlsků," potvrdil jeden z prodejců chovatelských potřeb v České Lípě.

Rapidní zdražování ve všech směrech pocítili i v Útulku Dogsy. Ani kvůli několikanásobně vyšším nákladům si tu ale nemohou dovolit na krmivu a jeho kvalitě šetřit. „Máme převážně nemocné psy, kteří musí mít speciální krmení, jako například fena s cukrovkou, a v těchto případech se prostě šetřit nedá,“ potvrdila Veronika Slavíková, majitelka Útulku Dogsy, který sídlí v Jestřebí.

Psa někdo uvázal v lese na řetěz. Bojovník Rocky čeká na operaci

Současná doba ale podle ní přinesla jiný trend. „Řada lidí momentálně zjišťuje, že na chov psa nebo kočky finančně nemá. A pokud je zvíře nemocné nebo staré a vyžaduje nákladnější péči, končí často v útulku. Takže spíše řešíme enormní nárůst zvířat. Denně volají v průměru dva lidé, že nechtějí svého psa či kočku,“ dodala Slavíková. V Útulku Dogsy se v současné chvíli starají o 25 zvířat, dalších pět by měli akutně přijmout tento týden. Zhruba desítka zvířat je navíc umístěna v dočasné péči.

U některých svěřenců útulku je navíc problém s dalším umístěním. „Jsou například zabaveni policií či v rámci vyšetřovaní kauz týraní a nebo se zkrátka jedná o stará zvířata a taková lidé většinou nechtějí. Největší problém je u zabavených zvířat, ty musíme mít několik týdnů i měsíců a pokud soud rozhodne ve prospěch majitele, zvířata mu připadnou zpátky a nám již bohužel nikdo nevrátí vynaloženou péči ani finance,“ podotkla Slavíková.

Pro útulek představuje největší náklady veterinární péče, za tu měsíčně vynaloží až 50 tisíc korun. Další desetitisíce jdou na každodenní péči o zvířata, provoz a energie.