Část z nich se dokonce dobrovolně přihlásila, že v případě vyhlášení karantény přímo v domově seniorů by se v něm nechala minimálně na dva týdny zavřít. Jsou tak odhodlaní žít tam v polních podmínkách na karimatkách a poskytovat starým lidem nepřetržitou péči.

„Znamenalo by to sbalit si věci, karimatky, spacáky a jít dobrovolně do uzavřeného areálu. Náš domov totiž není pro ubytování zaměstnanců uzpůsoben, proto by to byly doslova polní podmínky. I tak jsem se setkala s ochotou kolegů,“ sdělila Kateřina Kapičková, ředitelka příspěvkové organizace Sociální služby města Mimoň.

Jak přiznala, část personálu z různých důvodů chybí. Díky krizovému štábu kraje k nim však nastoupili tři studenti, spolupracují také s několika dobrovolníky a s rozvozem obědů jim také vydatně pomáhají strážníci městské policie.

Stejně jako jinde v okrese, tak i v Mimoni byl dosud problém s ochrannými pomůckami. „Pokud by nám roušky nešili dobrovolníci, šičky, švadlenky a naše pradleny, tak bychom je neměli. Od státu jsme zatím žádné nedostali, jsme neskonale vděčni dobrovolníkům. Šijí ale i naši zaměstnanci,“ řekla Kapičková s tím, že jen díky tomu už mají roušek dostatek a mohou je dávat i klientům z řad pečovatelské služby a seniorům, kteří roušky nemají nebo si je ušít neumějí. „Učíme seniory i to, jak o roušky pečovat,“ podotkla ředitelka.

Podle ředitelky ale domov postrádá pomůcky, jako jsou ochranné brýle a jednorázové oděvy. „Nikde nejsou skladem, už nevíme, na koho se obrátit,“ uvedla Kapičková. Lepší je to s dezinfekčním materiálem. Od Libereckého kraje a města Mimoň disponují ještě dezinfekčním roztokem na ruce, ale uvítali by dezinfekci na povrchy. „Chybí nám bezoplachové dezinfekce ve spreji, ty nemůžeme sehnat,“ řekla Kapičková.

Zaměstnanci se musí řídit krizovým plánem, omezeny jsou kontakty a například po příchodu do práce je každému zaměstnanci změřena teplota. Pro zvýšení kvality ovzduší ředitelka pořídila čističky vzduchu. „Zaměstnanci pracují pod velkým tlakem. Jsme jediní, kdo přijde s klienty do kontaktu, jsme jejich „rodina“, a tak musíme být před nimi v pohodě, plni síly a optimismu a věřte, že to není vždy lehké,“ zmínila Kapičková.

Poukázala tím i na podstatnou okolnost této krize: jejich svěřencům chybí rodiny. Zákaz návštěv platí už od 10. března a od 23. března je i zákaz donášení balíčků od rodin. Seniorům zajišťují nákupy, ovšem jen jednou v týdnu a za splnění přísných bezpečnostních opatření. Podle ředitelky je naštěstí areál domova v lesoparku, který lze využívat, a pokud svítí sluníčko, klienti pobývají na čerstvém vzduchu. Obyvatelům je k dispozici wifi připojení a zajištěna možnost videohovorů, kdy rodiny mohou telefonovat prostřednictvím aplikace Whatsapp. „Někdo této možnosti už využil, hovory byly samozřejmě i o slzách,“ poznamenala ředitelka.

„Služby zajišťujeme bez omezení, na nákupy máme dobrovolníky a obědy vozí pánové z městské policie a my je klientům dáváme buď ke dveřím, nebo až domů. Práce nás baví máme výborně vedení a celkově výborné vztahy v kolektivu a za to všem holkám a klukům v kuchyni děkuji,“ vzkázala pečovatelka Pavlína Holubová. „Nebojím se, vše se zvládne a bude zase lépe. V dobré náladě a s úsměvem jde vše o mnohem snáz než se strachem, agresí a lhostejností,“ zdůraznila.