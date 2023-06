Začátek léta a prázdnin bývá spojen s vysvědčením, kteří školáci dostanou poslední školní den. Jelikož na podzim uplyne první rok od posledních komunálních voleb, připravil si Deník pro své čtenáře anketu. V ní mohli zájemci oznámkovat současné vedení měst a nyní přinášíme výsledky. V Libereckém kraji si nejlepší hodnocení odnesla Česká Lípa, naopak nelichotivé výsledky obdrželo vedení Jablonce nad Nisou.

Českolipská radnice. | Foto: Jiří Jelínek

V rámci Libereckého kraje si nejlepší hodnocení vysloužila Česká Lípa. V kategorii mapující dopravu a infrastrukturu pro cyklisty a chodce přiřkli hlasující vedení města nejvíce jedniček.

V minulém roce dokončili v Lípě analýzu parkovacích potřeb města, která slouží jako podklad pro strategické a koncepční řešení problematiky parkování ve městě. Vyplynula z ní řada opatření, která jdou ruku v ruce. „Chceme je nyní zanalyzovat a začít na nich pracovat. Určitě počítáme s parkovacími domy a zvýšením kapacity parkování, ale nemůže být jedno opatření bez druhého, tak to nelze dělat,“ zdůraznila českolipská starostka Jitka Volfová.

V budoucnu plánují propojovat cyklostezky a cyklotrasy. Radnice má rozpracovanou projektovou dokumentaci k cyklostezce mezi Českou Lípou a Novým Borem. „Měla by sloužit nejen turistům, ale také těm, kteří dojíždějí do práce. A dále bychom chtěli propojit cyklostezku do Dubice, kde připravujeme nové koupaliště,“ nastínila plány Volfová.

Čtenáři nejvíce ocenili podporu sportu včetně dostatečných sportovišť. Do této oblasti totiž město dává v dotačním programu 15 milionů korun. Zaměřuje se na podporu sportování mládeže jako nástroje prevence proti sociálně-patologickým jevům. Podle starostky se věnují i koncepci dětských hřišť, které průběžně obnovují a v budoucnu počítají s dalšími investicemi do této oblasti.

Nejhůře dopadla Česká Lípa v hodnocení vytváření bezpečného města a vstřícnosti sociální politiky vůči ohroženým. Město spolupracuje s charitou a letos v září plánuje otevřít nový azylový dům. „Snažíme se rizikové skupiny podchytit, nabídnout jim zázemí a naučit je, jak nově uchopit svůj život,“ zdůraznila Volfová s tím, že zvyšování napětí je celospolečenský trend. „Průběžně situaci monitorujeme a počet přestupků či trestných činů se výrazně nezvyšuje,“ dodala.

V bytové politice hodnotili hlasující Českou Lípu spíše podprůměrně. Jelikož v minulosti město prodalo většinu bytového fondu, aktuálně má k dispozici 500 bytů. „Vnímáme poptávku po bydlení v rodinných domech. V roce 2019 jsme koupili od církve lokalitu na Slovance a dále pozemky ve Staré Lípě, kde plánujeme část pozemků zaplnit rodinnou zástavbou,“ dodala Jitka Volfová.



