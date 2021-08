Zdroj: DeníkSnížit hlučnost, prašnost i riziko nehod v dopravně přetížených Zákupech na Českolipsku má severozápadní obchvat města. Ten před několika dny opustili stavbaři. Postavili ho tak, aby odvedl dopravu z městské památkové zóny v historickém jádru. Nový obchvat zároveň umožňuje bezpečnější a rychlejší propojení krajských silnic II/262 a II/268.

„Jde nám především o kamiony a nákladní auta, která jezdí do Nových Zákup nebo na Nový Bor. Ještě chybí osadit některé dopravní značky a doufám, že navigace budou šoféry na obchvat už co nejdříve navádět,“ řekl Deníku zákupský starosta Radek Lípa. Zákupská radnice usilovala o odklon rušné dopravy několik let. Nová silnice má zklidnit hlavně ulice Mimoňská, Borská a také náměstí Svobody. Právě tudy dosud vedla jediná cesta, kterou se mohou kamiony dostat do průmyslové zóny v Nových Zákupech. Těžká auta projíždí centrem a středem městské památkové zóny. „Prakticky jediným řešením, jak dostat z historického jádra města transitní dopravu, byla výstavba obchvatu,“ konstatoval Radek Lípa. Podle něj projížděly přes náměstí kolem historicky velice cenného sloupu Nejsvětější trojice více než dvě stovky kamionů denně.

Na stavbě, která začala v březnu loňského roku, se společně podílely Zákupy, Liberecký kraj, Česká republika i Evropská unie.

„Naprosto zásadní bylo rozhodnutí Libereckého kraje zafinancovat stavbu. My jako město bychom si celou investici dovolit nemohli,“ zdůraznil starosta Lípa.

Projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení zajistilo město Zákupy, z jehož rozpočtu se také vybudovaly chodníky a veřejné osvětlení. „Je to další z ukázek dobré spolupráce obcí s krajem při přípravě dopravních staveb, které jsou důležité pro jejich obyvatele. V minulosti se tak například podílely na rekonstrukcích silnic výstavbou chodníků Oldřichov v Hájích či Rychnov u Jablonce nad Nisou. Stejně tak spolupracovaly na rekonstrukci silnice z Turnova na hranici kraje Turnov, Přepeře, Ohrazenice, Svijany a Příšovice, které kromě chodníků zaplatily například úpravu nástupišť autobusových zastávek či veřejného osvětlení,“ upozornil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Délka obchvatu Zákup je 1,1 kilometru. Součástí stavby je také 160 metrů dlouhá protihluková zeď, přeložky inženýrských sítí a příkopy k odvádění vody. Obchvat zčásti vede rovněž po hrázi místního rybníka, kterou bylo třeba zpevnit a upravit odtok s přepadem. Rybník je navíc domovem pro žáby, kterým slouží nový podchod pod silnicí.

Výstavba zákupského obchvatu vyšla na necelých 55 milionů korun (s DPH). Podíl Libereckého kraje činil 11,9 milionu korun. „Na stavbu obchvatu Zákup získáme evropskou dotaci, jejíž výše může činit až 42,8 milionu korun,“ uvedl Jiří Ulvr, krajský radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova. „Projekt není v současné době ještě finančně ukončen a hodnota dotace je tedy předpokládaná.“

Tuto a další rekonstrukce silnic může Liberecký kraj provádět právě s pomocí evropských peněz. Díky evropskému Integrovanému regionálnímu operačnímu programu již bylo možno například zrekonstruovat silnici číslo II/270 v Jablonném v Podještědí, část silnice číslo II/273 z Oken po hranici kraje, okružní křižovatky v ulicích Brodská a Bořkovská v Semilech, silnici číslo II/293 v Jilemnici, silnici číslo II/610 z Turnova na hranici kraje a zrevitalizovat Žižkovu ulici v Jilemnici. S využitím evropských dotací kraj zrekonstruuje například silnici II/292 z Benešova u Semil po křižovatku se státní silnicí I/14 či silnici III/27246 v Křižanech. Dokončit by kraj měl též opravu silnice II/262 Česká Lípa – Dobranov.

V loňském roce kraj vynaložil na rekonstrukce silnic 928 milionů korun včetně státních a evropských dotací. Na letošek má na tyto účely zhruba o čtvrt miliardy méně než v loňském roce: kromě 201 milionů korun z vlastního rozpočtu a státní dotace ve výši 150 milionů má Liberecký kraj také peníze z evropských fondů, a to zhruba 350 milionů korun.

Od roku 2006 do letoška uvolnil kraj na údržbu svých silnic 4,7 miliardy korun. Do oprav a rekonstrukcí včetně státních a evropských dotací putovalo za tutéž dobu 9,1 miliardy.

„Kvalita silnic II. a III. tříd Libereckého kraje se rok od roku zvyšuje. Podle poslední analýzy stavu povrchu vozovek je v našem regionu známka u silnic II. tříd 2,65 a u komunikací III. tříd 3,10. Průměr je 3,00. To jsou skvělé zprávy a já pevně věřím, že se bude jejich kvalita ještě dále zlepšovat,“ řekl náměstek hejtmana LK pro dopravu Jan Sviták.