Dopravu na frekventovaném příjezdu od České Lípy budou řídit semafory, krátkodobá uzavírka v řádech hodin postihne také ulici Jiráskova a Bezručova. Opravy se dotknou i autobusové dopravy.

Provozovatelé obou sítí, Severočeská vodárenská společnost a UGA, zahájí práce souběžně 1. srpna. Plynaři začnou kopat v Bezručově ulici a budou postupovat přes ulici Brigádníků na třídu T. G. M. „V Bezručově ulici mají naplánovanou pouze několikahodinovou uzavírku, výkop tu na naši žádost překryjí plechy a ulice zůstane průjezdná. Navazující výkopy povedou hlavně přes zeleň a neomezí dopravu,“ upřesnil referent technické správy majetku na novoborském městském úřadu Vladan Pokorný.

Bypass vodovodu

Dělníci nastoupí i na třídu T. G. M., kde v prvním srpnovém týdnu provedou tzv. bypass vodovodu. Ten zajistí plynulé dodávky pitné vody do přilehlých nemovitostí. Zhruba kolem 8. srpna se uzavře první část pravého jízdního pruhu na příjezdu od České Lípy a dopravu budou kyvadlově řídit semafory.

„Uzavírka začne u Sokolovny a bude se týkat padesát metrů dlouhého úseku. Jakmile v něm dělníci obou společností provedou svůj díl prací, zasypou výkop zeminou, nasypou štěrkovou vrstvu, aby tu mohla jezdit auta, a posunou se se semafory na dalších padesát metrů,“ popsal Pokorný.

Po dobu stavby budou autobusové spoje z České Lípy a Prahy zastavovat až za kruhovým objezdem T. G. M. – Husova blíže k centru. Práce, včetně položení nového povrchu na komunikaci, by měly být hotové do konce letošního října.

Opravy probíhají i na dalších místech ve městě. Silničáři nastoupili do ulic Bratří Čapků a Riegrovy, kde v uplynulých týdnech skončila rekonstrukce inženýrských sítí. Do konce září se tu bude pracovat na kompletních opravách silnic, a to včetně konstrukčních vrstev a položení nového asfaltového povrchu. V ulici Bratří Čapků navrch město opraví i chodníky po obou stranách. „Odhadujeme, že nás tato investice vyjde na 2,2 milionu korun,“ uvedl starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Práce energetiků

Už v červnu energetici ze společnosti ČEZ zahájili ukládání vrchního vedení do země v ulici Prokopa Velikého, následovat budou přilehlé ulice Polní, U Slévárny, Na Rozhraní a U Starého hřbitova. Protože na zastaralých sloupech elektrického vedení bylo i veřejné osvětlení, musí město instalovat nové za milion korun na vlastní náklady.

Energetici by se měli na podzim přesunout do ulice Vančurova. „Vedle nich tu vodárenská společnost zrekonstruuje kanalizační šachty a část vodovodního řadu. Následně tu město opraví za 2,5 milionu korun povrchy komunikací a nainstaluje nové veřejné osvětlení,“ doplnil Dvořák s tím, že obdobné práce by měly ještě letos proběhnout rovněž ve Skalické ulici.