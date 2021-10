Mezinárodní sklářské sympozia IGS 2021 proběhne v Novém Boru od čtvrtka 30. září do neděle 3. října.

„Žádáme řidiče, aby v neděli 3. října po poledni věnovali zvýšenou pozornost při průjezdu ulicí Kalinova, kdy do Sklářského muzea zamíří stovky lidí na slavnostní vernisáž výstavy děl, která vznikla v průběhu sklářského sympozia,“ říká mluvčí novoborské radnice Radmila Pokorná.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.