Předposlední listopadový den to bude přesně devět let, kdy po více než čtyřicetileté pauze zahájil provoz Pivovar Cvikov. Na uplynulou sobotu si pivovar připravil tradičně velkou oslavu, kde si na své přišli nejen milovníci zrzavého moku.

Pivovar Cvikov slavil 9. narozeniny. | Video: Deník/Petra Hámová

Celodenní oslavy zahájil už ráno výlov pivovarského rybníka. V areálu byl připraven vyhřívaný stan, návštěvníci si mohli dopřát nejen pivo, ale také horký punč, palačinky nebo klobásu.

Po poledni proběhlo naražení výročního speciálu s ochutnávkou zdarma a nechyběl ani narozeninový dort, pivní soutěže nebo oblíbená tombola, ve které mohli lidé vyhrát poukazy do místní pekárny, restaurace Sladovna nebo pobyt v pivovarském hotelu Kleis. K tanci a poslechu zahrály kapely Neřež Trio, Dilated, Paprikacze a Balage Band. Podvečer patřil rozsvícení vánočního stromu a tradičnímu ohňostroji. Celým dnem provázel moderátor Aleš Lehký ze skupiny Lunetic.

Počátky vaření piva ve Cvikově sahají až do roku 1560, kdy bylo cvikovským měšťanům oficiálně uděleno privilegium k vaření pšeničného piva a výrobě sladu. První pivovarské budovy ve Cvikově byly vystavěny pod Zeleným vrchem, kde stojí areál dodnes. V roce 1948 byl objekt znárodněn a začleněn do podniku Severočeské pivovary. Poté se výroba piva centralizovala do velkých měst a pivovar byl k 1. lednu roku 1968 uzavřen.

Poté přešel areál pivovaru pod správu státního statku, kterému sloužil k hospodářské činnosti jako sklad zeleniny, brambor, ovoce nebo řepy. Později byl v objektu dokonce provozován autoservis, diskotéka, bazar nábytku i pěstírna žampionů. Zdevastovaný a chátrající areál koupil v roce 2013 novoborský podnikatel Jiří Jakoubek s cílem obnovit zde tradici výroby piva.

Po nákladné rekonstrukci byl pivovar slavnostně otevřen v sobotu 29. listopadu 2014 a od prosince stejného roku je v provozu také restaurace Sladovna. V červenci 2018 byl v patrech nad restaurací Sladovna, v prostorách bývalé sýpky pivovaru, vybudován hotel. V areálu nyní funguje rovněž pekárna.

Prvním pivem ve stálé nabídce byl spodně kvašený světlý ležák Klíč. Následovala desítka Luž a osmička Sklář. Zhruba po půl roce od znovuotevření následoval nepasterovaný, ale na rozdíl od ostatních filtrovaný světlý ležák Hvozd Tuto čtveřici piv v základním sortimentu pak doplnil ještě polotmavý ležák Sváteční 13°.