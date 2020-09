Letní teploty se zářím pomalu odeznívají a přichází větrné podzimní dny. K těm, zejména pokud máte děti, patří také tradiční pouštění draků.

Pouštění draků, ilustrační foto. | Foto: Deník/Karel Pech

Drak je létající zařízení, které se ve vzduchu dokáže udržet bez vlastního pohonu, pouze vlivem aerodynamických sil. Svůj původ má v Číně a pravděpodobně byl prvním lidským výtvorem, který se vznesl do vzduchu, a to před více než dvěma tisíci let.