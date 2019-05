První kurs pro 25 kolegů zorganizovala Asociace autoškol ČR, která má ambici v těchto setkáních na polygonu pokračovat a přeje si, aby takový projekt probíhal od roku 2020 v celé republice.

Kdysi měli učitelé autoškol pravidelná školení povinná. Dnes už ale oproti jiným profesím či zkušebním komisařům nikam nemusí. Licenci dostali na doživotí.

„Od revoluce tady pro nás nikdo nic podobného neuspořádal. Ohlasy máme pěkné, převážná část kolegů se chce vzdělávat a čerpat nové informace z oboru,“ konstatoval místopředseda Asociace autoškol ČR Aleš Horčička. Jak uvedl, hlavním cílem asociace je, aby si na polygonu každý učitel vyzkoušel něco nového. „Řeší například stav, kdy se žák vzdá řízení, omdlí nebo provede nějaký jiný nestandardní krok. Zásadní je, aby učitel hodně předvídal,“ zmínil Horčička. „Doprava se nezlehčuje, infrastruktura se nezlepšuje, ale učitelé určitě mohou být lépe připraveni a umět svou levou ruku použít správně,“ řekl Horčička.

V kursu se také snažili přiblížit učitelům nové technologie moderních vozidel. „Potřebujeme, aby učitel autoškoly neříkal pořád to stejné o ABS, ale aby uměl vysvětlit nejnovější vymoženosti a technická řešení aut,“ zdůraznil Aleš Horčička.

„Nejsem zastáncem toho, že bychom se měli znovu přezkušovat a podobně, ale spíš mentorovat, potkávat se, účastnit se školení, kde se dozvíme novinky třeba o asistenčních systémech a dalších věcech. Auta jsou už někde jinde, než když někdo učil na staré škodovce,“ připustil učitel autoškoly Jiří Novotný ze Železného Brodu.

Podle Jana Peškaře z Autodromu Sosnová není záměrem kurzu vytýkat účastníkům, že něco dělají špatně. „Naší ambicí je připravit učitele na věci, na které nejsou zvyklí. Včetně správného sezení na sedačce spolujezdce. Teorie je jedna věc, ale jde hlavně o praxi,“ poznamenal Peškař s tím, že principy řešení krizových situací, jako je smyk či krizové brzdění, je potřeba natrénovat, protože nehodovost novopečených řidičů je vysoká. „Je to i o učiteli, aby byl schopen svého žáka na tyto věci připravit. Aby byl schopen předat praktické zkušenosti z nestandardních situací,“ dodal Peškař.

Jak doplnil instruktor na polygonu Petr Zelinka, nejprve trénovali řešení problému z pozice šoféra a teprve potom se posadili do sedadla učitele, kdy pak museli zachraňovat simulované krize. „Jde o to, aby na takové stavy byli učitelé připraveni, reagovali hned a aby sáhli na to správné místo volantu,“ řekl Zelinka, který asistoval u smykové zatáčky.

Učitelé autoškol se ve své praxi převážně snaží nezasahovat žákům do řízení příliš často. Vedou je k tomu, aby si dokázali komplikaci vyřešit sami, a na učiteli pak je umění rozlišit tu pomyslnou hranu, kdy ještě nezakročit a kdy už ano.

„V krizových situacích jsme na silnici v podstatě neustále. S našimi žáky nejezdíme nijak rychle, ale stane se například, že žákyně náhle zvedne ruce a přestane řídit. V ten moment musíme okamžitě reagovat z pozice té druhé sedačky a vyřešit situaci,“ popsal Jiří Novotný, který žáky učí řídit přes deset let. A dodal: „Co ale člověk nevyřeší, je to, když žák šlápne brzdu a stojí na ní. Tu pak neuvolníte, určitě je moc dobré si tyto stavy zkusit zažít.“