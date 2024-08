Miloslav Mála si zakoupil v českolipské dražbě autovraků hned dva vozy. Každý za přibližně 4000 korun. Co s nimi bude dělat ještě přesně neví. „Já jsem sem přišel ze srandy. Jde o 8 tisíc korun, ne o 100 tisíc. Děti si s nimi budou hrát na zahradě. Jedno je velké, tak se v něm budou prolézat,“ smál se.

Modrý Citroën C8 s nejnižším podáním 530 Kč, šedý Ford C MAX za nejméně 700 korun, Ford Focus v barvě stříbrné metalízy s nejnižším podáním 600 korun, dále Opel Vectra modré metal barvy za minimálně 500 Kč a Opel ASTRA 1,7 CDTI Caravan v barvě stříbrné metalízy za stejnou cenu. Přibylo k nim však ještě jedno, které se nepodařilo udat v elektronické aukci. Jednalo se o Peugeot 206. Bylo to poslední vozidlo, o nějž se zájemci potýkali. Minimální příhoz byl vždy 100 korun.

Zbývající vůz nabylo město Česká Lípa, protože majitel zemřel. „V rámci pozůstalosti se dostal do majetku České Lípy, takže byl s velkým i malým technickým průkazem,“ popsal ho dražebník Marek Pieter z firmy FinYes s.r.o., která klání zajišťovala. Výhoda u elektronické aukce je, že se lidé mohou přihlásit z domova. Ovšem i veřejná dražba má své výhody. „Proces je rychlejší, protože při přidělení příklepu, jsou lidé okamžitě vlastníky vozidla,“ vysvětlil Pieter.

Pracovník z Autovrakoviště Česká Lípa se účastnil již první dražby. Odhadoval, že největší zájem bude zřejmě o Citroën C8. „Ten asi přišlo dražit nejvíce lidí. Uvidí se, jak dopadne cena. Pokud se to nevyplatí ani do šrotu, tak nemá smysl se účastnit. Ať si to město raději nechá,“ uvedl.

Zájem měl především o náhradní díly a zbytek na šrot. „Vozidla nemají klíče ani doklady, jsou delší dobu odstavená. K tomu byl určitě nějaký důvod, například porucha. Nikdo neví, v jakém jsou auta stavu,“ vysvětlil své pohnutky. Rád by nakoupil na prodejní cenu.

Tomáš Čapek z České Lípy už je také zkušený dražitel. Na minulé aukci si zakoupil Ford Ka. „Ten jsme okamžitě zlikvidovali. To bylo špatné auto,“ zavzpomínal. Jen tak tak se mu pokryly náklady. „Plus minus koruna,“ usmál se. Nyní by rád použil část na náhradní díly a zbytek opět na likvidaci. „Co s tím jiného. Vždyť je to vrak,“ řekl.

Zda se nákup vyplatí je odvislé od ceny, za níž je možné vůz získat. „Když to bude za vyvolávací cenu nebo jen lehce navýšenou, tak ano. Jinak samozřejmě ne,“ poznamenal.

Za to Jiří Schloser by auto by rád zprovoznil. Největší zájem měl o opel nebo ford. Dle něj není nutné vozidla redukovat pouze na náhradní díly. „Mám syna, který nyní získal čerstvé řidičské oprávnění. Myslím, že auto se dá použít i tímto způsobem,“ uvedl. Ač není profesionální automechanik, vozidlům rozumí. „Z oboru nejsme, ale auta dohromady dávat umíme,“ usmál se.

V 15:00 začala dražba. Jednatel firmy FinYes s.r.o. Marek Pieter uváděl vozidla a komentoval jejich stav pro každý automobil zvlášť. „Vozidlo je odstavené, nepojízdné a bezplatné technické prohlídky. Jedná se o dražbu technicky nezpůsobilého automobilu odtaženého z pozemní komunikace,“ vysvětloval. Čísla nakupujících se střídala, padaly rozličné částky. Někdo nakoupil výhodněji, jiný méně. Dvěma zájemcům se dokonce podařilo získat vozidla za nákupní cenu.

Když přišel na řadu pátý automobil, označil ho Pieter opět jménem a ukázal na něj. Zájemci se zarazili, cedule s jeho typem, byla totiž umístěná na jiném vozu. Účastníci aukce dostali znovu prostor si auto řádně prohlédnout. „Asi vítr ji odnesl k jinému vozidlu. Podívejte se. Tohle se stane jednou za pět let,“ konstatoval dražebník.

Jednalo se zrovna o automobil, který plánoval Tomáš Čapek pořídit pro syna. Nakonec se stal jeho šťastným majitelem. „Je to stejný automobil. Jen se jedná o chudší verzi. Není to šestikvalt, nemá tempomat, ale všechno se dá doladit. Syn bude stejně spokojený,“ okomentoval zakoupený vůz. Podařilo se mu ho získat za 3000 korun.

Zaměstnanec Autovrakoviště Česká Lípa získal automobil za vyvolávací cenu. „Za hodnotu blatníku to ujde,“ řekl s nadsázkou.

Citroën C8 odešel za 3500 Kč, Ford C MAX za 4400 korun, Ford Focus nakonec zůstal na vyvolávací ceně 600 korun, stejně tak Opel Vectra, tedy na 500 Kč. Opel ASTRA 1,7 CDTI Caravan byl prodán za 3000 korun a Peugeot 206 stál nakonec 1300 Kč.

Místostarosta Jakub Mencl si pochvaloval, že od první dražby, která proběhla v lednu, se významně zlepšila odezva občanů na výzvy k odstranění vozidla. „Přibližně 75 % automobilů si z ulice odstraní sami majitelé. Nyní reagují na výzvy mnohem lépe, protože viděli třeba i v Českolipském deníku, že skutečně ta auta končí v aukci,“ řekl.

Podle referenta technického odboru Jiřího Šenkýře nebyla tato dražba poslední. „Nějaká auta jsou ještě v zásobě. Až doběhnou lhůty stanovené zákonem, proběhne jistě třetí kolo,“ uvedl. Poznamenal, že zisk samozřejmě nepokryje náklady, které město s auty mělo.

Město autovraky aktivně ze svých pozemků odstraňuje již čtvrtým rokem. Z ulic České Lípy jich do dnešního zmizelo 182. První dražba se konala na konci letošního ledna, kde se vydražilo šest vozidel. Město si díky tomu na svůj účet připsalo 19 600 Kč. Nejvýhodněji se se prodala Škoda Fabia Combi, a to za 7600 Kč.

Mohlo by vás zajímat: Českolipská legenda Narex má nového vlastníka. Míří do ryze českých rukou