Zdroj: DeníkO křeslo senátora budou bojovat dvě známé tváře z Českolipska. Volební lístky lidé tentokrát dostanou přímo ve volebních místnostech, domů jim žadné nepřijdou.

I tentokrát budou volby doprovázet mimořádná hygienická opatření kvůli epidemii koronaviru. Lidé musí nosit roušky a při vstupu do volební místnosti musí každý použít připravenou dezinfekci na ruce. Povinné jsou ve volebních místnostech dvoumetrové rozestupy. Volební komise také doporučuje, aby si voliči pro úpravu hlasovacího lístku vzali vlastní psací potřeby.

Stávající senátor Jiří Vosecký získal od voličů v prvním kole 29,59 % hlasů. Narodil se 9. července 1951 v Novém Boru. Žije v Okrouhlé, kde působil jako starosta. Pracoval jako strojník sklářských automatů v Crystalexu, spoluzakládal Svazek obcí Novoborska. Ve volbách do Senátu uspěl už v roce 2014 (SLK).

Vít Vomáčka, starosta obce Kravaře, zíkal v prvním kole 15,28% hlasů. Narodil se 17. ledna 1960 v České Lípě. Pracoval jako zootechnik nebo učitel v Děčíně a České Lípě. Od května 1991 až doposud je starostou obce Kravaře v Čechách.

Drive-in a přenosná volební schránka

Lidé, kteří mají nařízenou karanténu, z důvodu podezření na onemocnění covid-19 mohou i v druhém kole využít drive-in. V případě druhého kola senátních voleb bude takové stanoviště otevřené ve středu 7. října od 7:00 do 15:00. V České Lípě bude stanoviště v areálu v ulici Poříční, v Liberci na parkovišti v Pastýřské ulici.



Při volbě do zvláštní volebních sráchky se lidé musí telefonicky nahlásit na Krajském úřadu Libereckého kraje, na telefonním číle 485 226 351. Volba do přenosné schránky je možná pouze z vážných důvodů, které lidem neumožňují navštívit volební místnosti. O tento typ volby je nutné požádat obecní úřad nebo volební komisi.