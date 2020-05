„Jde o křižovatku, která je sice z hlediska aktuální metodiky novým nehodovým místem, ale byla jako problematická sledována již i před více než 10 lety,“ uvedl Václav Bálek z pojišťovny Allianz, která mapu spravuje. Během loňských nehod se tu dva lidé těžce zranili a 11 si odneslo zranění lehčího rázu.

K jedné z nehod došlo 10. srpna, pro zraněnou motorkářku musel přiletět vrtulník. „Řidič osobního vozidla Škoda Fabia jel po vedlejší silnici ve směru od obce Jestřebí na obec Dubá. V tu dobu jely po hlavní silnici ve směru od Doks na Českou Lípu za sebou dva motocykly. Řidič Fabie vjel na hlavní silnici poté, co projel první motocykl, a v tu chvíli přijela do křižovatky i řidička druhého motocyklu, která již nestačila na vzniklou situaci zareagovat a narazila do boku osobního vozidla,“ popsala tehdy nehodu policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová.

Co se silnic Českolipska týká, v tabulce je najdeme ještě jednou, a to na 6. příčce. V mírné zatáčce na silnici I/9 v katastru obce Chlum poblíž Dubé došlo během loňského roku celkem ke třem nehodám, z toho ke dvěma vážným. Dva lidé se při nich těžce zranili.

Analýza dopadla vůbec nejhůře pro křižovatku na silnici I/2 ve Středočeském kraji poblíž obce Bečváry. Severně od vesnice Poďousy, která je součástí tohoto správního celku, došlo loni k celkem 13 nehodám, z toho dvě byly vážné. Tři lidé si odsud odnesli těžká zranění, 17 lidí utrpělo lehká.