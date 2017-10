Družice od V. K. Nováka v Lípě chátrá a ohrožuje lidi

Česká Lípa – Stav kinetické plastiky V. K. Nováka na sídlišti v České Lípě je havarijní. Je nutné jednat, dříve než spadne.

Když zafouká, bojí se, že spadne. Podle Lucie Fliegerové, která bydlí poblíž plastiky, by místní rádi měli pokoj.Foto: Deník / Jelínek Jiří

Původní bílá barva čtyřicet let staré plastiky Vratislava Karla Nováka uprostřed českolipského sídliště Pod Holým vrchem je už na většině povrchu dávno minulostí. Experimentální dílo Meteorologická družice ceněného autora místo předávání fascinace poznáním a vesmírem místní spíše děsí. „Měli by to sundat, než ta věc na někoho spadne, lezou po tom děti,“ říká místní důchodkyně paní Bittnerová. Vzpomíná na dobu, kdy tu jako obyvatelé nového sídliště, jehož se měla stát kinetická plastika dominantou, společně sázeli dnes mohutné stromy při „Akci Z“.

„To bylo nejkrásnější sídliště. Byl tady kolem toho takový bazén, děti se tam mohly rochnit. Pak se ale začalo platit za vodu a my na to měli přispívat ze svého, tak se to zbouralo,“ vypráví seniorka. Místo bazénu jsou dnes kolem podstavce plastiky asi metrové keře. Město aktuálně nechává vypracovat statický posudek.

UNIKÁTNÍ KOLEKCE DĚL

Podle letošní zprávy Fakulty restaurování Univerzity Pardubice se v České Lípě nachází výjimečná sochařská kolekce děl V. K. Nováka. Další plastiky se nacházejí u bývalé telefonní ústředny a vedle sportovní haly u Ploučnice. V Praze je pak umístěna asi nejznámější autorova plastika, známé „kyvadlo“ na Letné. Novák spojil významnou část svého života s Jabloncem nad Nisou, v jehož ulicích jsou jeho díla rovněž k vidění.

„Existuje významný proud lidí, kteří se na moderní umění zaměřují. Je škoda, že nám tady takový skvost rezne,“ říká českolipský zastupitel Tomáš Vlček, který podle svých slov pracuje na turistické aplikaci s jakýmsi procházkovým okruhem okolo těchto uměleckých děl.

Jak s dílem naložit po technické stránce, radí ve své odborné zprávě další univerzita, Vysoká škola chemicko-technická z Prahy. Podobně jako v případě Pardubické univerzity, svoji obsáhlou studii vypracovali v rámci projektu Ministerstva kultury ČR České umění 50. 80. let 20. století ve veřejném prostoru. Mimo jiné radí, jakou podobu výtvarného díla zvolit při případném restaurování.

V. K. Novák totiž po čtyřech letech od instalace přistoupil k autorské opravě. Originální, bohatší podoba rychle podléhala vandalismu a přírodním vlivům.

KLIDNĚ NEPOHYBLIVÉ

Jak příběh českolipské plastiky dopadne, se už její autor nedozví. Před třemi lety zemřel. Podle jeho manželky Ludmily Šikolové by se mělo už konečně něco udělat. Schvaluje i kompromis. „Kdyby se našla vhodná poloha, ani by mi nevadilo, kdyby se plastika opravila ve statické podobě,“ připouští Šikolová s tím, že podobně se opravovala manželova plastika v Jablonci nad Nisou.

S tím nesouhlasí Radek, Josef a Matyáš, tři školáci, kteří takřka denně kolem družice procházejí do základní školy. „Mělo by se to opravit pořádně, aby se tu konečně něco hýbalo,“ říkají.