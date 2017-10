Dubá bude vlastnit opravenou silnici

Dubá – Silnice I/9 protínající Dubou bude nově patřit městu a kraji. Stane se tak po opravách, které začaly minulý týden.

V říjnu započalo v Dubé frézování původní vozovky I/9 protínající město.Foto: Zuzana Martínková

„O možném převodu vozovky do našeho majetku jsme se zástupci ŘSD diskutovali ještě před zahájením výstavby obchvatu. Za podmínek, které nám byly přislíbeny, jsme s tím souhlasili,“ vysvětluje starostka Dubé Zdeňka Šepsová.

Před předáním bude položen nový asfalt, aby noví vlastníci neměli v následujících letech s případným stavem povrchu problémy ani finanční vydání. Část komunikace v úseku od Dubové Hory ke křižovatce na Tuhaň přejde do majetku města. Navazující úsek od křižovatky na Tuhaň směrem na Českou Lípu bude převeden do majetku Libereckého kraje.

Následovat bude také oprava silnic v ulicích Malá Strana a Dlouhá, které byly hlavními spojkami při výstavbě obchvatu a jejich stav plně odpovídá tomu, že tudy projížděla těžká vozidla ze stavby.

„Opravu komunikací v ulicích Malá Strana a Dlouhá bude financovat rovněž ŘSD, za což jsme opravdu vděční, pro nás by to představovalo velký zásah do rozpočtu,“ uvedla Šepsová s tím, že komunikace protínající Malou Stranu je městská a navazující část v Dlouhé ulici je ve správě kraje.