U vjezdu do Deštné vznikne dopravní ostrůvek. Stavební práce potrvají do konce října.

Petra Hámová dnes 18:48

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo v srpnu další dopravní stavbu na Českolipsku. Na silnici I/9 na vjezdu do Dubé – Deštné vybuduje ostrůvek, který by měl zpomalit příjezd do obce ve směru od Mělníku.