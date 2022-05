/FOTO/ Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací připravil na závěr května výstavu minimalistických fotografií Petra Nováka. Její vernisáž proběhla proběhla v pátek 27. května v Galerii Pošta v Dubé.

V Galerii Pošta v Dubé proběhla vernisáž výstavy minimalistických fotografií. | Foto: Markéta Myšková

Výstava potrvá do 25. června a bude přístupná vždy v sobotu a ve středu od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin. Petr Novák měl v sobě od začátku touhu poznávat věci kolem sebe a pak je uchovávat v čase. Fotografování a kreslení se věnoval od dětství. „Kresba i malba jsou věci, které můžete mít plně pod kontrolou, ale ve fotografii krajin, jíž se intenzivně zabývám posledních pět let, je to jinak. To, aby nastala takřka magická souhra podmínek, kompozice, objektů a umu pro dokonalý snímek, se nestává často. A i cesta k takové fotografii je cílem,“ řekl Novák. Fascinuje ho minimalistická fotografie zbavená rušivých elementů, rád fotí v Českém středohoří, ve skalních městech východních Čech či v Krkonoších. „To podstatné, co jsem do této doby stihl zachytit na svých fotografiích, představuje právě aktuální výstava,“ dodal.