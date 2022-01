„Nakonec došlo ke shodě, že bude lepší autobusové nádraží ponechat na stávajícím místě,“ informovala na facebooku města starostka Irena Žalovičová.

I zredukovaná podoba by městu umožnila pořádat červnové slavnosti, které se každoročně konají právě v prostoru nádraží. „Našli jsme projektanta, který by zpracoval podrobný projekt a připravil ho na připravovanou výzvu na dotaci do IROP,“ dodala starostka.